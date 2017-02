América vive su mejor momento, se mentaliza Pulido Excélsior

"No nos debemos de confiar. Sabemos de la capacidad que tiene América, de grandes jugadores. No estamos relajados, nosotros pensamos que América está en su mejor momento y que va a ser un partido extraordinario, hay que salir muy concentrados. Aquí no hay favoritismo”, dijo Alan Pulido en el Día de Medios.



El atacante rojiblanco considera que tanto él como el Rebaño y llegan al Clásico nacional en buen momento y es hora de darle una satisfacción a los aficionados. “Va a ser un lindo partido. Ya es momento de darle una satisfacción a la gente que siempre nos ha apoyado. Venir haciendo lo que estamos trabajando. Chivas viene en buen momento, ha ganado partidos importantes y me siento al cien por ciento. El gol de la Selección me ayudó mucho, me siento muy completo para disfrutar este partido”, comentó.



