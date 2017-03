AMLO presentará denuncia contra Trump en la ONU Excélsior

Al asistir a un evento de precampaña de Delfina Gómez Álvarez, precandidata a la gubernatura del Estado de México, por parte de Morena, López Obrador mencionó que el presidente estadounidense viola los derechos humanos de los migrantes. "Por discriminación racial, en particular por las dos órdenes que emitió Donald Trump, una de construir el muro en la frontera y la otra orden es peor, la de perseguir a migrantes en Estados Unidos “, apuntó.

Ante ello, dijo, que presentará un escrito ante la ONU en los próximos días.



Durante el evento realizado en la explanada municipal en Ixtapaluca, municipio gobernado por la organización priísta antorcha campesina, hubo un corte de energía eléctrica, lo que provocó que los asistentes empezaran a corear “Morena, Morena, Obrador, Obrador”.



El dirigente nacional aseguró que ni quitándoles la luz dejarían de hablar y aseguró que sólo es muestra del miedo que les tienen.



Apoyado con un megáfono, continúo su discurso en el que mencionó a la precandidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, quien dijo “tiene que aclarar lo del dinero que recibió por autorización de Peña Nieto, más de mil millones de pesos, antes de ninguna otra cosa ella tiene que aclarar que hizo con ese dinero.”



Con relación a la posible adhesión de Miguel Barbosa a su partido comentó que son bienvenidos todos los que quieren un cambio verdadero, “mujeres y hombres de buena voluntad están abiertas las puertas de Morena, sólo nos reservamos el derecho de admisión para quienes pertenecen a la mafia del poder, esos no tienen cabida en Morena, aunque no los odiamos”.



