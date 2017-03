AMLO se compromete sacar a México del complejo escenario Excélsior

"La transformación de México, sacar al país, a nuestro querido México, del atraso, sacar a nuestro pueblo de la pobreza; por eso no es nada más triunfar, sino luego 6 años de transformación de México y esa transformación se va a hacer desde abajo y con la gente, con la participación de todo el pueblo, porque eso es la democracia, gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo".



Atzalán, que está ubicado en la zona centro del Estado de Veracruz, colindante entre otros municipios con Altotonga, donde este viernes realizó el segundo alto en su travesía, para después dirigirse a Rafael Lucio, para proponer su proyecto político.



En una mañana soleada, arrancaron las Asambleas Informativas ---como les llama el presidente nacional de Morena---, en la plaza central de Atzalán con la asistencia de cientos de veracruzanos no solo del municipio sino de la Región de Nautla.



El político tabasqueño se pronunció contra una falsa alternancia democrática que no es, dijo, sino “gatopardismo” político, una mera simulación donde sale un partido y entra otro, pero el orden de las cosas permanece invariable.



Necesitamos un auténtico cambio de régimen de forma pacífica, dijo, porque el que ha imperado hasta hora es el de la “mafia del poder, representada por los dueños de los otros partidos como el PRI, PAN, PRD, el Verde y hasta Movimiento Ciudadano. "Cuando se va cayendo un partido levantan a otro para que siga lo mismo, cuando se les está cayendo el PRI como ahora, el PRI va en picada, levantan al PAN, cuando se le acaba la levadura al PAN vuelven a levantar al PRI, ya basta de ese engaño”, enfatizó.

Un cambio de régimen, abundó, capaz de terminar con la corrupción como la que ha sufrido el pueblo veracruzano.



Antes de concluir sus discursos López Obrador anunció que acudirá el próximo lunes a la ciudad de New York para denunciar los agravios y la violación a los derechos humanos en contra de los migrantes mexicanos que radican en el vecino país del norte.



Dijo que el pueblo mexicano es trabajador y prueba de ello es que las remesas que se envían constituyen en primer lugar los ingresos del país por arriba del turismo y de los ingresos petroleros.



El dirigente de Morena insistió en su intervención que es necesario acabar con la corrupción para que haya bienestar y tranquilidad tanto para los ricos como los pobres, ya que una nación requiere confianza en sus gobernantes para poder salir adelante y sito a naciones Finlandia, Noruega, Suecia, entre otras en donde no hay corrupción y prueba de ello es el nivel de vida y bienestar de sus habitantes.



veracruz

política

morena