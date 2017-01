‘Ana Guevara nos atacó primero’, dice esposa de presunto agresor Excélsior

Compartir: Liga Compartir: María de Lourdes Valencia destacó que la senadora los atacó y lanzó el primer golpe en los hechos que tuvieron lugar el 11 de diciembre en la carretera México-Toluca, en el Estado de México



La esposa de España Moya destacó que Ana Guevara “venía entremetiéndose en los carriles y nos pega con su moto en la parte derecha de la camioneta. Nosotros al ver que no le había pasado nada (…) seguimos avanzando”, explicó.



Valencia relató que ellos nunca se dieron cuenta que la senadora era una mujer, “para nosotros siempre fue un agresor; por su vestimenta, ella venía vestida completamente de negro”. Nos alcanza, golpea con su casco la camioneta del lado derecho donde venía mi hija que es la que se espanta muchísimo al escuchar el golpe. Mi esposo se trata de orillar, se vuelve a escuchar un golpe”, comentó.

La mujer explicó que Ana Guevara golpeó en dos ocasiones la camioneta y los agredió verbalmente.



La mujer relató que después de que orillaron su vehículo, su esposo encaró a Ana Guevara y le dijo “qué te pasa, por qué nos golpeas la camioneta”, a lo que la senadora respondió con insultos. Nos dijo que no sabíamos con quién nos estábamos metiendo, que éramos unos jodidos, y que nos iba a…, muchas cosas más”, detalló Valencia.



En eso ella se coloca el caso y se le deja ir a mi esposo a los golpes. Ella es la primera que le suelta un golpe, mi esposo se empieza a defender y caen al suelo los dos; en ese momento el novio de mi hija dice ‘yo no voy a dejar solo a tu papá’ y él baja de la camioneta y trata de separarlos”, explicó.

Valencia destacó que su esposo no es una persona violenta y que sólo actuó para defender a su familia.



