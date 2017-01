Ana María Romo, rectora de la Utzac, triplicó el gasto en combustible Alejandro Wong

Compartir: Liga Compartir: Ana María Romo Fonseca, directora general de la Utzac. (Archivo) 38 mil 678 pesos para combustible en 2014; para el 2015 fueron 38 mil 599 pesos y el año pasado el gasto se disparó a 120 mil 565 pesos.



En un informe de José Bernardo Castro, titular de transparencia de la universidad, se indica que el combustible se usó “atendiendo asuntos ordinarios, extraordinarios y de gestión en los campus Guadalupe y Unidad Académica de Pinos.



Desde que la exdiputada llegó como rectora no se ha comprado vehículo oficial. Ella usa una camioneta blanca Mazda 2013 que costó 429 mil 989 pesos y que compró Manuel Felipe Álvarez Calderón cuando aún era responsable de la institución.



En el informe también se indica que el salario mensual bruto de Ana María Romo es de 53 mil 969 pesos y “no percibe bonos, únicamente las prestaciones de ley”.



En cuanto a los viáticos, en 2014 se le asignaron 62 mil 731 pesos; en 2015 fueron 66 mil 882 pesos y el año pasado, hasta noviembre, eran 31 mil 807 pesos.



José Castro aseguró en su informe que a Romo Fonseca no se le paga servicio de celular ni ha expedido oficios para promover a personal dentro de la Utzac,



En otro tema, se reveló que entre 2015 y 2016 se condonaron 296 pagos de colegiatura “a estudiantes de precaria situación económica”.



