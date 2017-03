Ana Martínez, en conexión con el público Anahí Encina

“Siempre he querido ser actriz para poder lograr algo a través de ello”. Desde los 12 años inició con clases de Teatro en la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero por circunstancias ajenas a ella tuvo que suspenderlas.

Poco tiempo después retomó su preparación gracias al actor profesional Ernesto Salinas, además encontró la motivación para participar en audiciones para la presentación La red humana, el Butah fumeiro en el Festival Internacional de Teatro de Calle, a la que logró ingresar y tener su primera experiencia en una puesta en escena profesional. “Ahí terminé de enamorarme de los escenarios y en ese momento supe que las artes escénicas son la clave para que yo sea feliz”.

En el Colegio Santa Elena montó, en compañía de varios compañeros, la obra La risa extraviada con la que tuvo la oportunidad de experimentar con el teatro butoh y nuevas técnicas. “Yo todavía tengo pánico escénico, pero el teatro es explotar la vida, me encanta provocar a la gente con una historia, el teatro es eso, una provocación al ser”.

Más tarde fue invitada por Claudia Solís al proyecto de teatro de calle y conoció los procesos de dirección y producción teatral.



Gracias a su versatilidad la compañía teatral Los Cosmicómicos la convocó para realizar su primer protagónico en la obra El sueño de Paco, que narraba la historia de cómo un joven asimila la situación complicada del divorcio de sus padres por medio de sueños. “Ese protagónico me ayudó a poder conectarme con el público y así aprendí una forma diferente de hacer teatro, pero sobre todo a darle una mayor importancia a la disciplina; puedes ayudar a las personas por medio de los personajes y las situaciones por las que atraviesan y mucha gente no se da cuenta de ello”.

Ana continuó con su preparación en talleres impartidos en la Ciudad de México y comenzó con su trabajo de investigación de las diferentes técnicas teatrales para mejor su desempeño.



Sumado a ello, los integrantes de la banda zacatecana Garganta de Mezcal se interesaron en Ana para realizar los coros, quien a pesar de su inexperiencia lo aceptó como un reto. “Nunca pensé en involucrarme en el canto pero para mí fue una sorpresa, pues pude combinarlo con lo actoral y es una nueva pasión”, expresó la joven actriz, además tiene pensado realizar algún performance con las canciones que interpreta con la agrupación, para lo que también toma clases de canto.

Ana está por ingresar a la licenciatura en Artes en la UAZ; a pesar de su corta edad a demostrado su gran capacidad actoral y comenzó a impartir los talleres de teatro infantil en el foro cultural La Cáscara. “En la docencia puedes encontrar muchas cosas en ti mismo y en los chavos, es bonito ver la ilusión por la actuación y transmitir la pasión por los escenarios”.

Actualmente también busca transformar su entorno y la manera de llegar a su público positiviamente, para lograr un cambio importante poco a poco.





