Analizan panaderos incrementar precio por aumentos 

En cuanto a los incrementos García Ojeda comentó que tienen alrededor de un mes que empezaron las alzas en los costos de sus insumos, el bulto de harina de 43 kilos costaba 290 y ahora cuesta 340; la manteca tuvo un incremento de 400 a 570 pesos.



Ya han tenido las primeras pláticas para establecer un tope de incremento que pudiera ser alrededor de 50 centavos por pieza.



En la zona conurbada hay un promedio de 200 panaderías de las cuales dependen al menos 30 familias, en el caso de las más pequeñas y pueden llegar hasta 200 familias.



Disminuye venta de roscas

Hasta en un 50% disminuyó la venta de Roscas de Reyes, expresó el líder de los panaderos en el estado.

García Ojeda dijo que los diversos factores económicos impactaron a la producción y que algunos de los panaderos optaron por reducir su producción por temor a que se quedara rosca sin ser vendida.



“Es un pan de temporada, si no se vende en poco tiempo termina sin poder ser utilizada, por eso muchos optaron por no producir tanta”, dijo.



