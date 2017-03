Andy Murray cae en Indian Wells ante el número 129 del mundo AP

Esta fue, sin lugar a dudas, la victoria individual más importante de la carrera de Pospisil, que lo celebró lanzando su raqueta tras una derecha ganadora en su cuarto match point. El mayor logro de Pospisil hasta la fecha era el título de dobles en Wimbledon con el estadounidense Jack Sock en 2014.



Había pocos motivos para pensar que Murray iba a tener tantos problemas. Al fin y al cabo, ocupa el número uno del mundo, tiene tres títulos del Grand Slam y dos oros olímpicos y 55 millones de dólares más en premios que su rival. Además, el británico había ganado sus cuatro enfrentamientos anteriores.



Pero Pospisil atacó en los segundos saques con gran éxito esta vez y rompió el saque de Murray en cuatro ocasiones - tres de ellas en el primer set - al tiempo que lo desequilibró con un sólido juego en la red.



Indian Wells y Montecarlo se mantienen como los únicos torneos Masters 1000 en los que Murray no ha podido conquistar el título. Su mejor resultado en el desierto californiano fue en 2009, cuando perdió la final ante Rafael Nadal.



"No sé exactamente cuál es la razón, ya que cuando entreno estoy muy bien", dijo Murray. "Hay años en los que juego muy bien. Hay otros en los que se me resiste".



Otros preclasificados que se despidieron fueron el francés Jo-Wilfried Tsonga (7), el croata Ivo Karlovic (19) y el español Feliciano López (30). Tsonga cayó 7-6 (4), 3-6, 6-4 ante el italiano Fabio Fognini.



El uruguayo Pablo Cuevas (27) derrotó 7-6 (3), 7-6 (5) al eslovaco Martin Klizan.



Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Gael Monfils, Tomas Berdych, David Goffin y John Isner también avanzaron.



En el cuadro femenino, Venus Williams superó tres match points y completó una gran remontada después de ir perdiendo por un set y un break, y se impuso a otra ex número uno, Jelena Jankovic, por 1-6, 7-6 (5), 6-1.



Williams alcanzó la tercera ronda del torneo por primera vez desde 2001, cuando protagonizó una discusión con su padre tras retirarse en una semifinal contra su hermana pequeña Serena por lesión. La mayor de las Williams boicoteó el torneo en cancha dura hasta la temporada pasada.



Contra Jankovic, Williams, de 36 años y con siete títulos del Grand Slam a sus espaldas - el mes pasado perdió la final del Abierto de Australia contra Serena - jugó con el codo derecho y el muslo izquierdo vendados. La estadounidense, que es la 12ma preclasificada, perdió rápido el primer set, cediendo 16 de 18 puntos en su propio servicio antes de ponerse con una desventaja de 4-1 en el segundo.



Aun después de darle la vuelta al partido, Williams estuvo al borde de la derrota en tres ocasiones, todas mientras sacaba con un marcador adverso de 6-5 en el segundo parcial. Superó la primera bola de partido, con 15-40, coronando un intercambio de 11 golpes con una volea de revés ganadora. En la siguiente, con 30-40, Jankovic falló en la devolución de una bola larga. En la última, más adelante en el partido, Jankovic volvió a fallar en un resto, que se fue largo.



La serbia solo ganó un game más en el resto del encuentro.



Antes el sábado, Madison Keys arrancó la temporada 2017, que para ella comenzó más tarde por una operación de muñeca, imponiéndose a la colombiana Mariana Duque-Mariño por 6-1, 7-5.



Angelique Kerber, Simona Halep, Agnieszka Radwanska, Caroline Wozniacki y Kristina Mladenovic también superaron sus compromisos y estarán en la siguiente ronda. La española Carla Suarez Navarro quedó eliminada.



