Angelina Jolie enseña a sus hijos a comer escorpiones y tarántulas Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Durante su visita a Camboya, la estrella de cine hollywoodense exhibe sus habilidades culinarias para preparar un tradicional platillo de la región compuesto de insectos







Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







En un video de BBC World News se aprecia a la ganadoras del Oscarcompartiendo sus conocimientos culinarios acerca de los insectos.



"Cuando la gente estaba muriendo de hambre durante la guerra ellos fueron capaces de sobrevivir con cosas como éstas", relata.



Jolie contó que empezó probar estos platillos camboyanos la primera vez que llegó al país, hace 16 años para rodar Tom Raider, en la época en que ahí adoptó a su primer hijo Maddox.



En el video, la estrella de 41 años enseña a sus pequeños cómo limpiar los insectos para cocinarlos en la sartén.



"Lo primero que comí fue grillos con cerveza y entonces es cuando puedes probar tarántula.



"¿Quieres compartir una araña?", le preguntó a su niña Shiloh, "se parecen a las patatas fritas", contestó la pequeña tras probar un bocado.



Los habitantes de Camboya cocinaban insectos durante la guerra civil que sufrió este país entre los años 60 y 70, donde actualmente se encuentra la ex de Brad Pitt en visita de promoción por First They Killed My Father: A Daughter Of Cambodia Remembers, su nuevo filme como realizadora.



Su cuarto trabajo como directora habla sobre la vida de la activista camboyana de derechos humanos Loung Ung.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y directora de cine Angelina Jolie cocinó y comió escorpiones y tarántulas, con dos de sus hijos para mostrarles el valor nutritivos de estos insectos.En un video de BBC World News se aprecia a la ganadoras del Oscarcompartiendo sus conocimientos culinarios acerca de los insectos."Cuando la gente estaba muriendo de hambre durante la guerra ellos fueron capaces de sobrevivir con cosas como éstas", relata.Jolie contó que empezó probar estos platillos camboyanos la primera vez que llegó al país, hace 16 años para rodar Tom Raider, en la época en que ahí adoptó a su primer hijo Maddox.En el video, la estrella de 41 años enseña a sus pequeños cómo limpiar los insectos para cocinarlos en la sartén."Lo primero que comí fue grillos con cerveza y entonces es cuando puedes probar tarántula."¿Quieres compartir una araña?", le preguntó a su niña Shiloh, "se parecen a las patatas fritas", contestó la pequeña tras probar un bocado.Los habitantes de Camboya cocinaban insectos durante la guerra civil que sufrió este país entre los años 60 y 70, donde actualmente se encuentra la ex de Brad Pitt en visita de promoción por First They Killed My Father: A Daughter Of Cambodia Remembers, su nuevo filme como realizadora.Su cuarto trabajo como directora habla sobre la vida de la activista camboyana de derechos humanos Loung Ung. Agregar a favoritos angelina jolie

cine

hijos

comida

actriz

directora