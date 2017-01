​Año nuevo, oportunidad para mejorar Rafael Sánchez Andrade

Como ejemplo de estas decisiones que ya se han tomado, menciono dos, una a nivel nacional, ya que el Gobierno Federal toma la decisión de quitar el subsidio a la gasolina, el cual según expertos en el tema era equivalente al 3% del PIB, y beneficiaba en un 52% a quienes tienen más ingresos en el País.



En la Entidad, el Consejo Consultivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), integrado por los presidentes municipales de Guadalupe, Morelos, Vetagrande y Zacatecas, determinó establecer una cuota equivalente al 20% sobre el consumo de agua potable, por el derecho al saneamiento y alcantarillado.



Ambas medidas no son del agrado de la población, sin embargo, las autoridades han argumentado la necesidad, importancia y beneficios de su implementación.



En la Educación Media Superior y Superior en la Entidad, se han tenido avances importantes, no obstante, para acrecentar los resultados, se debe fortalecer la planeación, coordinación, evaluación y supervisión, por lo cual me parece necesario empoderar al área que coordina estos niveles educativos. En 2012 se creó el Instituto de Educación Media Superior y Superior en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, con el propósito de ser el organismo rector y articulador de las entidades educativas estatales constituidas en el nivel medio superior y superior, con la finalidad de concertar una visión compartida; evitar la duplicidad de funciones, así como proponer e impulsar estrategias y acciones que favorezcan los objetivos de la descentralización educativa, pero en los hechos, no se dio cumplimiento a la creación del Instituto.



Algunos de los temas que deben revisarse en estos niveles educativos son: la pertinencia de los planteles, es decir, se debe validar si la matrícula que atienden justifica su existencia, también convendría analizar antes de aperturar una nueva escuela, si no es más conveniente construir aulas en los planteles que ya existen, la atención a la demanda debe obedecer a una política pública y no a intereses particulares o políticos. De igual manera es necesario que se armonicen los documentos normativos a las leyes constitucionales, así como concentrar los esfuerzos de los centros educativos en incrementar el nivel de logro académico de los alumnos.



