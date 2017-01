Año nuevo, panorama negro Elizabeth Sánchez Garay

Ello como ser resultado de recuerdos infantiles, por la añoranza de seres queridos que han fallecido o por las expectativas no cumplidas durante el año que está por concluir.



En cambio, el inicio de un año nuevo suele suspender, al menos momentáneamente, las imágenes de pasado para centrar la mira en el futuro, motivo por el cual tienden a renovarse las esperanzas de cumplir deseos no realizados o alcanzar nuevas metas.



Por desgracia, para los mexicanos esta necesaria renovación vital se encuentra debilitada por el peligro que acecha a la población.



A las amenazas externas y la devaluación del peso mexicano se añaden las acciones implementadas por el gobierno federal, mismas que muy probablemente van a deteriorar, de manera dramática, la calidad de vida de los ciudadanos.



El panorama es negro y la crisis económica y política que se avecina es percibida sobre todo por las clases sociales más desprotegidas.



Por más que los tecnócratas insistan en que el gasolinazo era inevitable, lo cierto es que esto traerá consigo una espiral inflacionaria no conocida por las nuevas generaciones, pero sí por quienes padecimos los gobiernos de Echeverría y López Portillo.



Además, y en concordancia con el dicho “a río revuelto, ganancia de pescadores”, el malestar social puede utilizado por grupos de poder –económico o político, incluyendo a la delincuencia organizada- para desestabilizar las frágiles estructuras del sistema mexicano.



¿Estoy siendo muy pesimista? Ni duda cabe, pero hacía muchos años que el inicio de un año nuevo no tenía un horizonte tan gris para nuestra nación.



Quizá, lo bueno de todo esto es que el hartazgo y la movilización ciudadana puede obligar a la clase política a mermar su desdén hacia la población, su voraz ambición económica y el uso indiscriminado de los recursos públicos. Eso dependerá del nivel de la organización social.







