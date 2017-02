Ante amenazas a remesas, diputados van por empresas de EU Excélsior

Compartir: Liga Compartir: El legislador Víctor Manuel Giorgana manifestó que, las disposiciones de sus iguales serán pagadas con ‘la misma moneda’; reitera que México no pagará el muro. Foto: Facebook/CámaraDeDiputados Y nosotros le decimos: Esperamos con toda atención a que plantee esa iniciativa porque entonces, la Cámara de Diputados va a presentar una iniciativa para gravar en la misma proporción los 20 mil millones de dólares de toma de utilidades de las empresas americanas que se regresan anualmente a los Estados Unidos”, adelantó.

Durante su participación en el foro “Escenarios y Prospectivas de la Relación México-Estados Unidos”, el diputado del PRI alzó la voz y dijo que los legisladores mexicanos están listos para enfrentar a sus pares estadunidenses, pues deben entender que no pagaremos ni un peso por el muro.



Exigió un trato entre iguales. Incluso calificó a Mike Rogers de sordo al no haber escuchado al pueblo de México, el que se niega a financiar un muro fronterizo.



Dijo también que John Kelly, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, opinó que México estaría mejor si acepta la ayuda norteamericana para combatir la siembra de opio en distintas zonas de nuestro país. Y nosotros le decimos que apreciamos esa ayuda, pero queremos también espacios para ayudarles a los americanos, ustedes saben que del opio se obtiene la heroína y que los americanos son los principales consumidores de heroína. Que sí, que sí vamos a aceptar la ayuda siempre y cuando vayamos a ayudarles a que el consumo que ellos tienen de heroína disminuya notablemente. Y entonces estamos hablando de pares”, exclamó.



