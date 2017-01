Ante el 'gasolinazo', conoce las alternativas energéticas Excélsior

El aumento en el precio de los combustibles fue el parte aguas para mirar a diversos emprendedores mexicanos; lamentablemente, algunos han quedado en el olvido



Iniciemos con Gerardo Nungaray Benítez, director de la empresa Ecoinova.



Es un zacatecano que, después de una investigación que duró una década, descubrió la forma de transformar aceite usado y desechos plásticos —botellas, bolsas— en diésel o gasolina: todos los motores lo pueden utilizar, sin necesidad de aplicarles algún ‘detallito’ adicional. Un día, Gerardo observó a un niño pepenandoen la basura…

El menor abrió una bolsa con jeringas, gasas usadas y algodón. Al científico se le ocurrió hacer una máquina que incinerara material contaminante de hospital en el basurero de su localidad. Este trabajo le hizo ver que también podía desarrollar un mecanismo para transformar otro tipo de desechos, a fin de obtener, como producto final, gasolina o diésel”.

El invento regresa a los plásticos a su estado natural, ya que una base fundamental de estos productos es el petróleo. Nungaray Benítez asegura que la capacidad de producción de la máquina sería de hasta 270 mil litros de gasolina al mes, además de thinner; destacó que el artefacto de refinamiento no contamina al ambiente, pues atrapa el humo generado… … en un compartimento especial; no ocasiona daños al automóvil que lo utiliza. Y lo mejor es que, en caso de salir a la venta, un litro de su producto costaría ocho pesos… para variar, su distribución está prohibida. La generación del combustible se da después de aplicar sobre los residuos un proceso denominado «pirólisis»: calienta los plásticos hasta convertirlos en gas”.

Después se condensa para generar el combustible. Nungaray Benítez desea crear una refinería para cubrir la demanda de Zacatecas, y cree que el precio para implementar el recinto de transformación ascendería a los 18 millones de pesos(mdp). ¿Por qué no apoyar a este proyecto? ¿Será que habrá muchos intereses económico-políticos de por medio?



Contáctalo: en Twitter, @ecoinovamexico; en Facebook, EcoInova. OXIFUEL COMBUSTIBLE ‘Primer aditivo natural en México, formulado con alcohol etílico desnaturalizado, obtenido del aprovechamiento sustentable de caña de azúcar’ nacional, es lo que asegura la empresa a través de su cuenta de Twitter, @BioOxifuel: se trata de otra alternativa ante los precios de los hidrocarburos; además, es amigable con el medio ambiente.



El producto posee el reconocimiento de la Secretaría de Energía (Sener).



Este proyecto de energía de fuentes renovables ha reactivado la economía de zonas rurales a lo largo y ancho de la República Mexicana, y se trata de un ‘aditivo oxigenante formulado a partir de etanol anhidro, proveniente de la caña de azúcar’: ayuda a reducir la huella ecológica del automóvil, brinda mayor potenciaal motor, y es más económica que la gasolina.

Oxifuel provee de 113 puntos de octanaje, favoreciendo a la combustión y a una menor emisión de smog. Este combustible es más limpio que la gasolina y proviene de fuentes renovables, por lo que no acarrea toxicidad alguna. La empresa tiene, entre otros objetivos, fungir como motor de desarrollo económico en zonas rurales de México”.

El proceso de Oxifuel inicia desde la siembra de la caña, donde se realizan las labores de cultivo pertinentes; se cosecha y se transporta; la materia prima se manda a batey; se muele, se fermenta, se destila, se deshidrata, se almacena, se transporta, se envía a las terminales de resguardo, se distribuye en una estación de servicio, para así llegar al consumidor. La empresa cuenta con 57 establecimientos en todo México, y pretende llegar a 120 unidades de distribución. Con un precio de 13 pesos por litro, Oxifuel es vendido actualmente en Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Asimismo, la firma contribuye a la seguridad energética del país”, asegura en su página oficial de internet, www.oxifuel.com.mx.

En este sentido, la organización firmó un contrato con Petróleos Mexicanos(Pemex) para concretar la venta de etanol carburante a la paraestatal en Veracruz; desde 2015 Oxifuel busca trasladar etanol a la Península de Yucatán: realiza los trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(Semarnat) para abrir otra estación de servicio. Como se puede observar, es una empresa más desarrollada y establecida —un proyecto al que aspira, y por méritos propios, Gerardo Nungaray Benítez—. Oxifuel es una opción más para contrarrestar los efectos del ‘gasolinazo’ y la inflación generalizada en bienes y servicios, resultado de esta medida tomada por el Gobierno Federal”.

EL OLVIDADO MÁS OLVIDADO El siguiente proyecto nació en México por el 2010 y hoy día nadie lo recuerda: se trata de un combustible que se obtiene al fermentar los restos del nopal en condiciones anaeróbicas, produciendo volúmenes significativos de gas; los autores del proyecto fueron estudiantes de la Preparatoria Oficial 19 del municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México.



Coordinador del proyecto: Jorge Vázquez, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).



También participó el ingeniero Adalberto Gómez, de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh); la mitad de la producción agrícola en San Martín de las Pirámides pertenece al nopal tunero, por lo que los alumnos Sonia Elvira Zamora, Lucero Martínez y Jesús Martínez recolectaron los residuos del nopal para obtener el mucílago. El mucílago es la base de este biocombustible, y el etanol se consiguió a través de reacciones químicas como son la hidrólisis ácida y la fermentación —muy común en los ejemplos anteriores—. Posteriormente, al mucílago se le añadió ácido sulfúrico y se le sometió a altas temperaturas, los enlaces químicos se rompen y se extraen azúcares libres”.

Asimismo, el proceso de fermentación natural se realizó con levadura de uva morada, separando las diversas sustancias del etanol a través de la destilación simple. Como paso final se aplicó una cromatografía de gases para conocer los índices de alcohol, agua y demás elementos para evaluar el grado de etanol en la mezcla. Los estudiantes obtuvieron dos mililitros de biocombustible por 100 gramos de mucílago proveniente de los residuos del nopal, pero pretendían mejorar el proceso de obtención. El proyecto ganó en la Muestra de Ciencia y Tecnología 2011 que fue organizada por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt)”.

Se preveía que esta campaña de combustible fuera ampliamente aprovechadaen México, por la producción de nopal que posee el país. No se sabe qué fue del proyecto y, sin duda alguna, es uno de tantos que se perdió por virar esfuerzos hacia otras materias de coyuntura. Es momento de que hagamos un listado de los talentos mexicanos, en pro de la comunidad.

Ahí está Gerardo Nungaray Benítez; ahí están los estudiantes mexiquenses e investigadores de diversas Casas de Estudio. Y, lo más importante, ahí está y seguirá estando el ‘gasolinazo’. Hay que apoyar a los emprendedores que realizaron estos descubrimientos tras años de labor. No dejemos que más proyectos científicos queden en la memoria colectiva”.



