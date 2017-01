Ante EU, nuestro único interés es el de los mexicanos: Peña Excélsior

Al presentar las políticas y acciones con las que México llegará a la mesa de negociación del TLC y de otros puntos de la relación con Estados Unidos, Peña Nieto sostuvo que se defenderá el principio de soberanía nacional para buscar los mejores acuerdos.

Somos una nación soberana y actuaremos como tal, nuestro único interés es el de México y el de los mexicanos”, manifestó.

Asimismo, enfatizó que pese a que muchos han opinado que México debe endurecer el tono discursivo y político ante las amenazas del nuevo mandatario estadunidense, el diálogo continuará siendo privilegiado, sin embargo, advirtió que no habrá muestras de ‘sumisión’.



Manifestó que, ante los cambios de paradigma político y económico de Estados Unidos, México impulsará la diversificación de sus relaciones comerciales y diplomáticas con el resto del mundo. Ante las dificultades del Acuerdo Transpacífico, México iniciará de inmediato conversaciones que generen nuevos acuerdos importantes con los países que permanecen en ese tratado”, dijo momentos después de Donald Trump firmó el decreto para la expulsión de Estados Unidos del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

Expuso que el plan de negociación del gobierno mexicano, abarca cinco ejes principales, de los cuales mencionó: Soberanía nacional

Somos una nación soberana y actuaremos como tal, nuestro único interés es el de México y el de los mexicanos. Respeto al estado de derecho

Es decir, respeto al Estado de derecho de México y Estados Unidos. Visión constructiva y propositiva.

Soluciones novedosas y pragmáticas, conscientes de la nueva realidad de EU y del entorno nacional. Integración de Norte América

Nuestra región está comprendida por tres países, por lo que también deberán de fortalecerse los acuerdos con Canadá. Negociación integral

México tratará todos los temas de manera abierta la relación; el comercio sí, pero también la migración, la seguridad, el tráfico de drogas y de armas.

EL PRESIDENTE DIO A CONOCER 10 OBJETIVOS DE LA NEGOCIACIÓN CON ESTADOS UNIDOS: Que exista un compromiso del gobierno de EU de garantizar el trato humano y de respetar los derechos de los migrantes mexicanos

Que cualquier proceso de repatriación de manera coordinada y ordenada

Desarrollo del hemisferio debe de ser una responsabilidad compartida, trabajar de manera conjunta para promover juntos a los países de Mesoamérica.

Asegurar el libre flujo de las remesas.

Gobierno de EU debe asumir el compromiso de trabajar con México para evitar el libre tráfico de armas.

Preservar el libre comercio entre México, EU y Canadá.

Negociar o incluir aspectos de negociación de nuevos sectores; telecomunicaciones

Mejores salarios para los trabajadores de México.

Proteger el flujo de inversiones en México, ofreciendo las condiciones para la llegada de capital.

Trabajaremos por una frontera que nos una, no que nos divida.



