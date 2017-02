Ante la debacle del PRI, Tello debe atrincherarse Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello debe atrincherarse, políticamente. Y blindar las elecciones del 2018. El mandatario dice que no es político. Pues tendrá que tomar un curso intensivo para que su gobierno, ante la alta posibilidad de que Enrique Peña y el PRI entreguen la presidencia de la república a la oposición, pueda tener un tránsito sin conmociones y debidamente arropado por su gente y los partidos que lo llevaron al poder.



En 2018 –coinciden analistas– Tello debe ganar las dos senadurías de mayoría, al menos tres de las cuatro diputaciones federales, la mayoría en el Congreso local y de los 58 ayuntamientos.



Esa fortaleza interna –comentan quienes vivieron la experiencia– de Ricardo Monreal en 1998, que siendo gobernador del PRD pudo hablar de tú a tú, y negociar ventajosamente, primero con Ernesto Zedillo, del PRI y luego con Vicente Fox, del PAN.



Escenario de miedo

Para Tello –a juicio de analistas– sería catastrófico que a Los Pinos llegara Margarita Zavala o Ricardo Anaya del PAN. Y el PRI, en el Congreso local, tuviera una bancada de tres o cuatro diputados.



Y si ocurriera la tragedia nacional de que Andrés Manuel López Obrador llegara al poder presidencial y Morena, con Soledad Luévano, Cuauhtémoc Calderón, Saúl Monreal y otros duros, tuviera mayoría en el Congreso local, Tello y su gobierno vivirían una pesadilla.



Tello vería bloqueadas todas sus iniciativas en el Congreso. Y tiro por viaje en la tribuna los morenos le exigirían cumplir su oferta de “si no puedo, me voy”.



Elección anticipada

Priístas de la viaje guardia –“sábanas muy orinadas”, diría Arturo Nahle– consideran que Tello debe atrincherarse y blindar la elección 2018. Para ello deben elegir anticipadamente a sus cuadros más competitivos.



Si el gobernador considera que Claudia Anaya y Fito Bonilla; Araceli Guerrero y Miguel Alonso; Fabiola Torres y Roberto Luévano, pueden ganar los escaños sanatoriales, tendría que elegir una pareja desde ahora. Y darle todo su apoyo y condiciones para placearla por todo el estado.



También tendría que decidir cuanto antes –porque no falta tanto tiempo– quiénes serían sus diputados en el Congreso de la Unión. Si considera que los mejores perfiles son: Jorge Miranda, José Haro, Enrique Flores, Julia Olguín, Víctor Armas, Ismael Solís, Víctor Rentería, Luz Domínguez y Norma Castorena, debe escoger a quienes harían el mejor papel en San Lázaro –no sólo de relleno legislativo– para que inicien anticipadamente sus campañas, encubiertas en programas institucionales.



Así lo hacen todos los partidos, todos los gobiernos.



Derrota anunciada

El peligro de que en 2018 el PRI pierda la presidencia de México es muy real. Y los priístas, empezando por Enrique Peña y Enrique Ochoa, lo saben bien.



El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública hizo para la Cámara de Diputados, 14 y 15 de enero, una investigación sobre Aprobación Presidencial y Prospectiva Electoral 2018.



Destacan entre los resultados: sólo 6% de las personas entrevistadas aprueba el trabajo del presidente Peña. En contraparte, 88% lo desaprueba.



El 28% señala que votaría por Morena en las próximas elecciones, 25% señala al PAN, 20% a un candidato independiente y 11% al PRI.



Independientemente del partido político, 16% menciona que le gustaría que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente; 12% menciona a Margarita Zavala. Y el resto de los personajes obtiene porcentajes significativamente menores.



Los personajes políticos más conocidos son: Andrés Manuel López Obrador 92%; Miguel Ángel Mancera 77%; Margarita Zavala 77%; Miguel Ángel Osorio Chong 76%; y Eruviel Ávila 64%.



El Peje se aleja

Desde antes, en la cúpula del PRI la última encuesta de Mitofsky les congeló la sangre tricolor.



Las preferencias electorales por partido, sin mencionar candidatos, ubican al PAN en la vanguardia con 18.8% de intención de voto; Morena 15.9%; el PRI tiene 13%; y con apenas 5.1% cierra el PRD en cuarto lugar.



Por candidatos, en un primer escenario, el resultado favorece a El Peje. Consigna en intención de voto en febrero de 2017: Andrés Manuel López Obrador 25.8%; Margarita Zavala 23.7%; Miguel Ángel Osorio 14.7%; Miguel Ángel Mancera 6.9%; y Jaime Rodríguez, El Bronco, 4.4% como candidato independiente.



Calladito, más bonito

En relación al controvertido impuesto ecológico, los exgobernadores Genaro Borrego, Arturo Romo y Ricardo Monreal expresaron sus opiniones. Genaro y Ricardo en contra del gravamen. Monreal hasta hincapié en que siempre se llevó “de peluche” con los empresarios mineros, generadores de empleo.



Romo se declaró abiertamente a favor del impuesto y de Tello.



Amalia García ha mantenido silencio prudente. Y Miguel Alonso, pese a que Tello es su pupilo, su amigo y heredero, también mantiene la boca cerrada. Dirá: “Calladito me veo más bonito”.



Negocio millonario

Sin querer queriendo, Alejandro Tello le dio un nuevo “cepillazo” a su “cuaderno de doble raya”. Decidió recortar una semana al Festival Cultural que Miguel Alonso, con un orgullo que no le cabía en el pecho, extendió a 15 días de duración.



El festival nació en tiempos de Genaro Borrego. Se hacía con una gran modestia económica. Con Amalia García se convirtió en una mina de oro para sus organizadores –se embolsaban uno por cada millón que pagaban a los artistas–. Miguel Alonso lo creció a dos semanas y se multiplicó el derroche de dinero. Gustavo Salinas y Héctor Galaviz ganaron millonadas.



Este año volverá a la medianía provinciana. Prevalecerán artistas locales. Durará una semana y sólo se le invertirán 23 millones de pesos.



Los pleitos con Peña Nieto

Para el común de los mortales es imposible saber si existe o no rompimiento entre el presidente Enrique Peña y el gobernador Alejandro Tello.



Sólo ellos y en las altas esferas de la política lo saben.



Lo cierto es que la federación le está dando de palos a Zacatecas. Y eso en todo estado se ve y se siente.



“¿Qué paso?”, se preguntan muchos despistados. Otros más aguzados refieren que en 150 días el gobierno tellista ha tenido al menos cinco frentazos con la federación.



Sin duda –citan– el más duro fue la frustración del área natural protegida en el semidesierto. Peña ofreció en la Organización de las Naciones Unidad proteger 17% de la superficie terrestre de México. El 6 de diciembre pasado, en la cumbre atmosférica, anunciaría la incorporación de 2.5 millones del desierto semiárido de Zacatecas. Pero no pudo. Días antes Tello se cruzó en su camino. Y frustró la declaratoria que Miguel Alonso, pese a la furia de las mineras Goldcorp y Peñoles, le tuvo lista.



Peña –dícese– hizo el entripado de su vida.



Otros frentazos han sido directamente con José Antonio Meade, secretario de Hacienda.



Primero porque la histérica Marcela Andrade no quiso registrar 500 millones de la deuda pública de Zacatecas. Después por el cobro a la “chino cochino” de 136 millones que Hacienda hizo a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y finalmente, la frustración de la “regularización” local de coches “chocolate”.



Otro agarrón que echó chispa fue el de Tello con Rosario Robles, en ese entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, por las supuestas pillerías del delegado Rolando Garza, a quien incluso se denunció ante la Función Pública con Arely Gómez.



Y por último, el desencuentro de Tello con Ildefonso Guajardo, secretario del Trabajo, por el impuesto ecológico.



¿Podrá reconciliarse Zacatecas con la federación? Es la pregunta del millón de pesos.



Chantajes inaceptables

El Poder Judicial de la Federación negó amparo al Sindicato Nacional Minero Frente y su líder, Carlos Pavón Campos, contra el impuesto ecológico.



Estaba claro. Y lo anticipamos: carece de interés jurídico. No tiene vela en el entierro.



Ante esa realidad contundente –opinan juristas de la coordinación que encabeza Jehú Salas– el gobierno de Alejandro Tello no debe aceptar chantajes de la mafia que lidera Pavón.



Porque –argumentan– es totalmente falso que Pavón, como presume, tenga comiendo de su mano a todos los trabajadores mineros. Lidera a un grupito de granujas que, a su vez, embaucan a muchos ingenuos para cometer tropelías, como intimidar al “medio zacatón” alcalde de Fresnillo, José Haro.



La mejor prueba de que la mayoría de los mineros repudia a Carlos Pavón es la permanente demanda para que la justicia lo encierre en la cárcel como responsable del asesinato de Juventino Flores, ocurrido en 2009.



Más aún. Las huestes sindicales de Napoleón Gómez Urrutia en Peñoles no quitan el dedo del renglón. Y en vísperas del octavo aniversario del asesinato, se preparan para, una vez más, responsabilizar a la mafia de Pavón y exigir al procurador Francisco Murillo que la justicia deje de encubrir a los matones y los procese.



En el juicio de amparo 148/2017-1, la mafia de Pavón solicitó protección contra el Senado de la República, Cámara de Diputados federal, la 62 Legislatura y el gobierno de Alejandro Tello. El juez de distrito resolvió: “Se niega dicha medida suspensional”.



Así pues –insisten los abogados de Salas– el gobernador Tello puede y debe dialogar con los trabajadores mineros. Es su obligación. Empero, de ninguna manera puede permitir que lo chantajeen. Ni que para presionarlo cometan actos de vandalismo. Debe aplicarla ley con mano dura.



Retazo con hueso

Tello ya ganó

Sea cual sea el veredicto de la Suprema Corte a la controversia constitucional promovida por Humberto Castillejos, jurídico del presidente Enrique Peña, Alejandro Tello ya ganó. Y ganó –dicen allegados al gobernador– porque si la Suprema Corte de Justicia de la Nación anula los impuestos ecológicos, que significan mil 300 millones de pesos a Zacatecas, el gobierno federal deberá tapar los agujeros económicos y financieros que se quedan abiertos. Empero, lo más importante es que Tello ha ganado, con lo del impuesto a las mineras abusivas y explotadoras, una simpatía y respaldo social que no tenía al inicio de su gobierno. Y menos cuando fue candidato del PRI a la gubernatura.



Garantía de triunfo

En el PRI que lidera Roberto Luévano están conscientes de que en 2018 podría perderse la presidencia de la república. Y aceptan que las elecciones para renovar el Congreso local y ayuntamientos también será muy difícil. Con todo y todo, hay confianza en retener la mayoría en la Legislatura y seguir gobernando los municipios más importantes. Aseguran que el empuje de los candidatos del PRI-Verde dependerá de figuras triunfadoras, entre las que destacan: Miguel Alonso, Claudia Anaya, Roberto Luévano, Enrique Flores, Benjamín Medrano, José Haro, Carlos Peña, Roy Barragán, Gustavo Uribe, Chema González, Norma Castorena y Lyndiana Bugarín.



Caras nuevas

Llegue o no Margarita Zavala a la casa presidencial de Los Pinos, el PAN en Zacatecas, con el impulso de la esposa de Felipe Calderón, si ella es candidata presidencial, logrará una cantidad de posiciones que nunca ha tenido. En la militancia panista dicen que si no hay ruptura entre zavalistas y quienes apoyan a Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle, podrían tener 10 diputados locales y cuando menos un diputado federal, además de 20 presidencias municipales. Entre los beneficiarios del regreso del PAN a Los Pinos se ven caras “nuevas”, como la del aún perredista Rafael Flores Mendoza.



El Efecto Peje

Políticos de la vieja guardia ven muy remota la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la república. Empero –destacan– sí arrastrará a muchos cuadros que, en todo el país, construirán una estructura que Morena nunca ha tenido. En Zacatecas –dicen– los principales beneficiarios del Efecto Peje serán Saúl Monreal, Cuauhtémoc Calderón –prospectos para el Senado–, Teté Inguanzo, posible candidata a la presidencia de Zacatecas; y Luis Medina y Soledad Luévano, posibles diputados federales.



Alcaldes comodinos

Mucho se quejan los alcaldes por falta de dinero. Empero, en mucho no lo tienen por holgazanes. Y apáticos. Quisieran que les dejaran los billetes en las manos sin hacer ellos ningún esfuerzo. A Fresnillo que gobierna José Haro llegaron 1.5 millones del programa Hábitat. Inmediatamente –confirman en la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que maneja Rosario Robles– el delegado Rolando Garza se comunicó con César Bonilla Badillo, director de Desarrollo Social, para avisarle y pedirle propuestas de obras y acciones sociales. Eso fue el 13 de febrero. A la fecha no hay respuesta ni ganas de firmar el convenio.



Devolución de impuestos

La gran diferencia entre los amparos y la controversia constitucional –explican expertos del jurídico del Congreso que encabeza José Luis de Ávila– consiste en que los primeros benefician a los promoventes exclusivamente. Y la segunda, de proceder, arrasa parejo con todos. Es decir, si la Suprema Corte falla a favor de la Presidencia de la República en su litigio contra Zacatecas, todos los impuestos de la Ley de Hacienda se caen. Desaparecen. Se anulan. Y ninguna empresa tendría que pagarlos, con o sin amparo. Y más aún, la Secretaría de Finanzas de Jorge Miranda tendría que devolver su dinero a los contribuyentes morales que ya pagaron esa contribución. Así sucedió cuando la Secretaría de Hacienda de José Antonio Meade ordenó cancelar el registro voluntario de coches “chocolates”. Quienes pagaron recibieron su dinero de vuelta.



Y el PRI, en el Congreso local, tuviera una bancada de tres o cuatro diputados.Y si ocurriera la tragedia nacional de quellegara al poder presidencial y Morena, cony otros duros, tuviera mayoría en el Congreso local,y su gobierno vivirían una pesadilla.vería bloqueadas todas sus iniciativas en el Congreso. Y tiro por viaje en la tribuna los morenos le exigirían cumplir su oferta de “si no puedo, me voy”.Elección anticipadaPriístas de la viaje guardia –“sábanas muy orinadas”, diría– consideran quedebe atrincherarse y blindar la elección 2018. Para ello deben elegir anticipadamente a sus cuadros más competitivos.Si el gobernador considera que, pueden ganar los escaños sanatoriales, tendría que elegir una pareja desde ahora. Y darle todo su apoyo y condiciones para placearla por todo el estado.También tendría que decidir cuanto antes –porque no falta tanto tiempo– quiénes serían sus diputados en el Congreso de la Unión. Si considera que los mejores perfiles son:, debe escoger a quienes harían el mejor papel en San Lázaro –no sólo de relleno legislativo– para que inicien anticipadamente sus campañas, encubiertas en programas institucionales.Así lo hacen todos los partidos, todos los gobiernos.El peligro de que en 2018 el PRI pierda la presidencia de México es muy real. Y los priístas, empezando por, lo saben bien.El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública hizo para la Cámara de Diputados, 14 y 15 de enero, una investigación sobre Aprobación Presidencial y Prospectiva Electoral 2018.Destacan entre los resultados: sólo 6% de las personas entrevistadas aprueba el trabajo del presidente Peña. En contraparte, 88% lo desaprueba.El 28% señala que votaría por Morena en las próximas elecciones, 25% señala al PAN, 20% a un candidato independiente y 11% al PRI.Independientemente del partido político, 16% menciona que le gustaría quefuera presidente; 12% menciona a. Y el resto de los personajes obtiene porcentajes significativamente menores.Los personajes políticos más conocidos son:92%;77%;77%;76%; y64%.Desde antes, en la cúpula del PRI la última encuesta de Mitofsky les congeló la sangre tricolor.Las preferencias electorales por partido, sin mencionar candidatos, ubican al PAN en la vanguardia con 18.8% de intención de voto; Morena 15.9%; el PRI tiene 13%; y con apenas 5.1% cierra el PRD en cuarto lugar.Por candidatos, en un primer escenario, el resultado favorece a. Consigna en intención de voto en febrero de 2017:25.8%;23.7%;14.7%;6.9%; y, 4.4% como candidato independiente.En relación al controvertido impuesto ecológico, los exgobernadoresexpresaron sus opiniones.en contra del gravamen.hasta hincapié en que siempre se llevó “de peluche” con los empresarios mineros, generadores de empleo.se declaró abiertamente a favor del impuesto y deha mantenido silencio prudente. Y, pese a quees su pupilo, su amigo y heredero, también mantiene la boca cerrada. Dirá: “Calladito me veo más bonito”.Sin querer queriendo,le dio un nuevo “cepillazo” a su “cuaderno de doble raya”. Decidió recortar una semana al Festival Cultural que, con un orgullo que no le cabía en el pecho, extendió a 15 días de duración.El festival nació en tiempos de. Se hacía con una gran modestia económica. Conse convirtió en una mina de oro para sus organizadores –se embolsaban uno por cada millón que pagaban a los artistas–.lo creció a dos semanas y se multiplicó el derroche de dinero.ganaron millonadas.Este año volverá a la medianía provinciana. Prevalecerán artistas locales. Durará una semana y sólo se le invertirán 23 millones de pesos.Para el común de los mortales es imposible saber si existe o no rompimiento entre el presidentey el gobernadorSólo ellos y en las altas esferas de la política lo saben.Lo cierto es que la federación le está dando de palos a Zacatecas. Y eso en todo estado se ve y se siente.“¿Qué paso?”, se preguntan muchos despistados. Otros más aguzados refieren que en 150 días el gobierno tellista ha tenido al menos cinco frentazos con la federación.Sin duda –citan– el más duro fue la frustración del área natural protegida en el semidesierto.ofreció en la Organización de las Naciones Unidad proteger 17% de la superficie terrestre de México. El 6 de diciembre pasado, en la cumbre atmosférica, anunciaría la incorporación de 2.5 millones del desierto semiárido de Zacatecas. Pero no pudo. Días antesse cruzó en su camino. Y frustró la declaratoria que, pese a la furia de las mineras Goldcorp y Peñoles, le tuvo lista.–dícese– hizo el entripado de su vida.Otros frentazos han sido directamente con, secretario de Hacienda.Primero porque la histéricano quiso registrar 500 millones de la deuda pública de Zacatecas. Después por el cobro a la “chino cochino” de 136 millones que Hacienda hizo a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y finalmente, la frustración de la “regularización” local de coches “chocolate”.Otro agarrón que echó chispa fue el decon, en ese entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, por las supuestas pillerías del delegado, a quien incluso se denunció ante la Función Pública conY por último, el desencuentro decon, secretario del Trabajo, por el impuesto ecológico.¿Podrá reconciliarse Zacatecas con la federación? Es la pregunta del millón de pesos.El Poder Judicial de la Federación negó amparo al Sindicato Nacional Minero Frente y su líder,, contra el impuesto ecológico.Estaba claro. Y lo anticipamos: carece de interés jurídico. No tiene vela en el entierro.Ante esa realidad contundente –opinan juristas de la coordinación que encabeza– el gobierno deno debe aceptar chantajes de la mafia que lideraPorque –argumentan– es totalmente falso que, como presume, tenga comiendo de su mano a todos los trabajadores mineros. Lidera a un grupito de granujas que, a su vez, embaucan a muchos ingenuos para cometer tropelías, como intimidar al “medio zacatón” alcalde de Fresnillo,La mejor prueba de que la mayoría de los mineros repudia aes la permanente demanda para que la justicia lo encierre en la cárcel como responsable del asesinato de, ocurrido en 2009.Más aún. Las huestes sindicales deen Peñoles no quitan el dedo del renglón. Y en vísperas del octavo aniversario del asesinato, se preparan para, una vez más, responsabilizar a la mafia dey exigir al procuradorque la justicia deje de encubrir a los matones y los procese.En el juicio de amparo 148/2017-1, la mafia desolicitó protección contra el Senado de la República, Cámara de Diputados federal, la 62 Legislatura y el gobierno de. El juez de distrito resolvió: “Se niega dicha medida suspensional”.Así pues –insisten los abogados de– el gobernadorpuede y debe dialogar con los trabajadores mineros. Es su obligación. Empero, de ninguna manera puede permitir que lo chantajeen. Ni que para presionarlo cometan actos de vandalismo. Debe aplicarla ley con mano dura.Sea cual sea el veredicto de la Suprema Corte a la controversia constitucional promovida por, jurídico del presidenteya ganó. Y ganó –dicen allegados al gobernador– porque si la Suprema Corte de Justicia de la Nación anula los impuestos ecológicos, que significan mil 300 millones de pesos a Zacatecas, el gobierno federal deberá tapar los agujeros económicos y financieros que se quedan abiertos. Empero, lo más importante es queha ganado, con lo del impuesto a las mineras abusivas y explotadoras, una simpatía y respaldo social que no tenía al inicio de su gobierno. Y menos cuando fue candidato del PRI a la gubernatura.En el PRI que lideraestán conscientes de que en 2018 podría perderse la presidencia de la república. Y aceptan que las elecciones para renovar el Congreso local y ayuntamientos también será muy difícil. Con todo y todo, hay confianza en retener la mayoría en la Legislatura y seguir gobernando los municipios más importantes. Aseguran que el empuje de los candidatos del PRI-Verde dependerá de figuras triunfadoras, entre las que destacan:Llegue o noa la casa presidencial de Los Pinos, el PAN en Zacatecas, con el impulso de la esposa de, si ella es candidata presidencial, logrará una cantidad de posiciones que nunca ha tenido. En la militancia panista dicen que si no hay ruptura entre zavalistas y quienes apoyan a, podrían tener 10 diputados locales y cuando menos un diputado federal, además de 20 presidencias municipales. Entre los beneficiarios del regreso del PAN a Los Pinos se ven caras “nuevas”, como la del aún perredistaPolíticos de la vieja guardia ven muy remota la posibilidad de quellegue a la presidencia de la república. Empero –destacan– sí arrastrará a muchos cuadros que, en todo el país, construirán una estructura que Morena nunca ha tenido. En Zacatecas –dicen– los principales beneficiarios del Efecto Peje serán–prospectos para el Senado–,, posible candidata a la presidencia de Zacatecas; y, posibles diputados federales.Mucho se quejan los alcaldes por falta de dinero. Empero, en mucho no lo tienen por holgazanes. Y apáticos. Quisieran que les dejaran los billetes en las manos sin hacer ellos ningún esfuerzo. A Fresnillo que gobiernallegaron 1.5 millones del programa Hábitat. Inmediatamente –confirman en la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que maneja– el delegadose comunicó con, director de Desarrollo Social, para avisarle y pedirle propuestas de obras y acciones sociales. Eso fue el 13 de febrero. A la fecha no hay respuesta ni ganas de firmar el convenio.La gran diferencia entre los amparos y la controversia constitucional –explican expertos del jurídico del Congreso que encabeza– consiste en que los primeros benefician a los promoventes exclusivamente. 