Ante Trump, necesario hablar con el sector productivo: Zavala

En entrevista presencial con Francisco Zea para Imagen Televisión.



Zavala Gómez del Campo aclaró que la actual situación multidisciplinaria que experimenta el país demanda soluciones y decisiones claras y contundentes, a fin de mantenerse en pie, enfrentando los altibajos de la política doméstica e internacional; la aspirante a candidata agregó que los temas que la preocupan y la ocupan son, entre otros: El tema de la migración hacia Estados Unidos; agendaré algunas visitas con organizaciones encaminadas a disminuir los índices de este flujo de personas (que exponen su vida de diversas formas), ya que es preocupante. A mí lo que me importa es estar cerca de la gente, soy muy unida a la (comunidad)” y dijo que estará ahí para servir cuando sea necesario.

También está interesada en el ‘tema de derechos políticos (en especial por esta época, en la que se celebrarán comicios a gobernadores y a presidente). Tenemos que hacer un esfuerzo para dar libertades a candidatos y partidos.



— ¿Influye el tener un esposo que fue presidente de México? Te atacan mucho por ese hecho— pregunta Francisco Zea. Importa mucho. Siempre será una fortaleza. Y digo que (durante la administración pasada) pasamos, incluso de forma ejemplar, las coyunturas más difíciles para México a nivel internacional, como sucedió con el caso de la Influenza (AH1N1). También es importante destacar las (alzas en los precios de la canasta básica) y de los energéticos”.

La panista respondió a diestra y siniestra sobre el precio de los productos alimenticios, así como del transporte público; agregó a la entrevista que ‘la corrupción es con lo que tenemos que acabar, y con lo que Sí podemos acabar. La seguridad actual contra el gobierno de Calderón no está en la misma situación, está peor, por supuesto. Lo que hay que poner en el centro de la mesa es la seguridad de los ciudadanos. Tenemos miedo, nos sentimos amenazados y hay mucha incertidumbre. (Con respecto al tiroteo en un colegio de Monterrey, Nuevo León): tenemos que revisar si a la educación no le hemos quitado trascendencia a la vida; hay que revisarlo, porque los adolescentes lo evidencian”.

Finalmente reiteró que con ‘Estados Unidos hay que negociar con dignidad, con energía, con fuerza, por lo que somos, por lo que tenemos y lo que representamos para la (Unión Americana). Hay que hablar no sólo con el gobierno del país vecino, sino hablar con nuestros sectores productivos: que los empresarios se sientan respaldados para diversificar inversión’.



