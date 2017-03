Antecedentes del Archivo Histórico de Zacatecas Jesús Medrano Ávalos María Auxilio Maldonado Romero

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



El 4 de diciembre de año próximo pasado, se cumplieron 25 años de su creación como dirección, fue por ello que en su evento de conmemoración se le dio el nombre de un importante archivista zacatecano, Jesús Medrano Ávalos.



El AHEZ, es considerado uno de los más importantes del país por la cantidad y calidad de los documentos históricos originales, que tiene depositados desde 1557 hasta el principios de 1900. Tiene parte de la documentación del Ayuntamiento de Zacatecas, que sobrevivió a un incendio. En general los legajos de este archivo son de origen jurídico, tributario y notarial.



Los escritos contienen información variada como geografía, lenguaje, agricultura, construcciones, trabajo, comercio e industria, estratificación social, parentesco, familia, comunidad, organización territorial, estado, actividades gubernamentales, vida política, delitos y sanciones, justicia, números, medidas y vida cotidiana de los grupos indígenas de esta región, etc.



Esta institución se encontraba junto con el Archivo General, ambos situados en el Palacio de Gobierno del Estado, por ser los archivos del Ejecutivo. En 1975 sufrieron un fatal incendio. Tal acto hizo que muchos de los documentos se perdieran. Sin embargo, la información que quedó fue bastante. Para que el acervo no se siguiera deteriorando, lo trasladaron al Museo de Guadalupe, en este lugar permaneció por muchos años en cajas amontonadas.



Por la necesidad de organizar, clasificar y rescatar todos los legajos ahí depositados y salvar documentos dispersos en varias dependencias, el día 4 de diciembre de 1991 el AHEZ, nace como dirección dependiente de la Secretaría General del Gobierno.



En 1999 pasó a ser parte del IZC y en 2006, se reubica en las instalaciones de dicho Instituto.



El AHEZ, ha recibido varios e importantes reconocimientos entre los que destacan Premio Nacional al Mérito Archivístico 2015, Patrimonio Cultural tangible e intangible del Estado, otorgado por el Congreso del Estado en 2016 y el día 5 de marzo del presente año El Primer Libro de Actas de Cabildo de la Ciudad de Zacatecas 1557 - 1586, fue registrado como Memoria del Mundo México UNESCO.



El AHEZ, está ubicado en el edificio que originalmente fue construido para hospital y posteriormente alojó al 61 Batallón de Infantería.



Sus instalaciones cuentan con los siguientes espacios que están al servicio de la población en general: oficinas administrativas, sala de consulta para investigadores cautivos, con la aclaración de que cualquier persona puede consultar sus acervos, respetando, invariablemente, las normas internas establecidas; el área del acervo clasificado en 12 fondos documentales, ocho colecciones especiales y tres colecciones complementarias, que comprenden más de 3 000 metros lineales de documentos ordenados y clasificados, vestíbulo para exposiciones temporales, sala de atención a grupos y/o audiovisual.



Sus servicios son gratuitos, con un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y nos pueden ubicar en Calle Lomas del Calvario 105 Colonia Díaz Ordaz, Zacatecas, Zac. C. P. 98020, o a los teléfonos 01 (492) 92 3 24 09 y 01 (492) 2 21 84 extensión 142; al igual que al correo ahez@live.com.mx y en Facebook como Archivo Histórico Zacatecas.

Directora del Archivo Histórico del Estado de Zacatecas



chilomaldonadoromero@gmail.com El Archivo Histórico de Zacatecas, conocido por sus siglas (AHEZ), es el guardián de la memoria histórica del estado, por lo que se convierte en el punto de encuentro entre pasado y presente, además de la presencia de los actores colectivos e individuales que igualmente conforman la historia; estancia donde se preservan los orígenes del nuestro territorio para que no se desvanezcan con el tiempo los hechos de los zacatecanos; lugar de investigación, estudio y reflexión es el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, institución de carácter público, actualmente dependiente del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde.El 4 de diciembre de año próximo pasado, se cumplieron 25 años de su creación como dirección, fue por ello que en su evento de conmemoración se le dio el nombre de un importante archivista zacatecano, Jesús Medrano Ávalos.El AHEZ, es considerado uno de los más importantes del país por la cantidad y calidad de los documentos históricos originales, que tiene depositados desde 1557 hasta el principios de 1900. Tiene parte de la documentación del Ayuntamiento de Zacatecas, que sobrevivió a un incendio. En general los legajos de este archivo son de origen jurídico, tributario y notarial.Los escritos contienen información variada como geografía, lenguaje, agricultura, construcciones, trabajo, comercio e industria, estratificación social, parentesco, familia, comunidad, organización territorial, estado, actividades gubernamentales, vida política, delitos y sanciones, justicia, números, medidas y vida cotidiana de los grupos indígenas de esta región, etc.Esta institución se encontraba junto con el Archivo General, ambos situados en el Palacio de Gobierno del Estado, por ser los archivos del Ejecutivo. En 1975 sufrieron un fatal incendio. Tal acto hizo que muchos de los documentos se perdieran. Sin embargo, la información que quedó fue bastante. Para que el acervo no se siguiera deteriorando, lo trasladaron al Museo de Guadalupe, en este lugar permaneció por muchos años en cajas amontonadas.Por la necesidad de organizar, clasificar y rescatar todos los legajos ahí depositados y salvar documentos dispersos en varias dependencias, el día 4 de diciembre de 1991 el AHEZ, nace como dirección dependiente de la Secretaría General del Gobierno.En 1999 pasó a ser parte del IZC y en 2006, se reubica en las instalaciones de dicho Instituto.El AHEZ, ha recibido varios e importantes reconocimientos entre los que destacan Premio Nacional al Mérito Archivístico 2015, Patrimonio Cultural tangible e intangible del Estado, otorgado por el Congreso del Estado en 2016 y el día 5 de marzo del presente año El Primer Libro de Actas de Cabildo de la Ciudad de Zacatecas 1557 - 1586, fue registrado como Memoria del Mundo México UNESCO.El AHEZ, está ubicado en el edificio que originalmente fue construido para hospital y posteriormente alojó al 61 Batallón de Infantería.Sus instalaciones cuentan con los siguientes espacios que están al servicio de la población en general: oficinas administrativas, sala de consulta para investigadores cautivos, con la aclaración de que cualquier persona puede consultar sus acervos, respetando, invariablemente, las normas internas establecidas; el área del acervo clasificado en 12 fondos documentales, ocho colecciones especiales y tres colecciones complementarias, que comprenden más de 3 000 metros lineales de documentos ordenados y clasificados, vestíbulo para exposiciones temporales, sala de atención a grupos y/o audiovisual.Sus servicios son gratuitos, con un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y nos pueden ubicar en Calle Lomas del Calvario 105 Colonia Díaz Ordaz, Zacatecas, Zac. C. P. 98020, o a los teléfonos 01 (492) 92 3 24 09 y 01 (492) 2 21 84 extensión 142; al igual que al correo ahez@live.com.mx y en Facebook como Archivo Histórico Zacatecas. Agregar a favoritos historia

acervo

documentos

archivo histórico

zacatecas

izc