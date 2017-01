Antes de morir, un sacerdote perdona a su asesino AP

El sacerdote Rene Robert, la víctima.



Steven Murray, el asesino.







Steven Murray disparó y dejó gravemente herido al padre Rene Robert en un bosque en el estado de Georgia, donde su cuerpo fue encontrado.



El padre Rene Robert dedicó su vida a ayudar a las personas con más problemas, una misión que continuó incluso después de su muerte al firmar una “Declaración de vida” en la que escribió que si moría su asesino no enfrentara la pena de muerte.



Ahora las autoridades eclesiásticas locales están pidiendo a las autoridades que honren el pedido del religioso.



Los fiscales han pedido la pena capital contra Murray, quien es un delincuente reincidente y a quien el sacerdote había tratado de ayudar. Murray dijo que si el cura lo ha perdonado, la justicia debería hacer lo mismo.



Steven Murray disparó y dejó gravemente herido al padre Rene Robert en un bosque en el estado de Georgia, donde su cuerpo fue encontrado.El padre Rene Robert dedicó su vida a ayudar a las personas con más problemas, una misión que continuó incluso después de su muerte al firmar una "Declaración de vida" en la que escribió que si moría su asesino no enfrentara la pena de muerte.Ahora las autoridades eclesiásticas locales están pidiendo a las autoridades que honren el pedido del religioso.Los fiscales han pedido la pena capital contra Murray, quien es un delincuente reincidente y a quien el sacerdote había tratado de ayudar. Murray dijo que si el cura lo ha perdonado, la justicia debería hacer lo mismo.

