Anticipan aumento al pasaje de hasta 1.5 pesos Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)



La funcionaria explicó que se han tenido reuniones con los transportistas y la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTV) para analizar y estudiar el aumento a la tarifas del transporte público para que impacte lo menos posible a la población.



Por el momento, manifestó que el aumento de 2 a 3 pesos que pedían los transportistas no será posible “porque eso impactaría mucho a la población”.



El próximo viernes se llevará a cabo una mesa de diálogo para establecer formalmente el aumento, mediante la instalación de un consejo técnico en el que se revisarán estudios de mercado ya elaborados.

Torres Rodríguez reconoció que los transportistas ya habían pedido un aumento a sus tarifas incluso antes de que se dieran los últimos aumentos al combustible.



“Nosotros tenemos que ser muy responsables, que ese aumento de tarifa no impacte a la población”, expresó.



Además , la secretaria General de Gobierno comentó que buscará un descuento que sea aplicable a las universidades e instituciones para que los estudiantes no se vean afectados.



“Es una lucha que estamos haciendo con los transportistas y también ellos están solicitando el apoyo de la Dirección de Tránsito en cuanto a las licencias, gafetes y permisos tengan descuento”, manifestó.



Torres agregó que la nueva tarifa, que se tenía prevista empezar a cobrarse desde el primer día de marzo se prolongará una semana más, siendo el próximo lunes 6 cuando se establezca formalmente el cobro.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- El aumento previsto al pasaje de transporte público será de 1 a 1.50 pesos, declaró Fabiola Gilda Torres Rodríguez, secretaria General de Gobierno.La funcionaria explicó que se han tenido reuniones con los transportistas y la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTV) para analizar y estudiar el aumento a la tarifas del transporte público para que impacte lo menos posible a la población.Por el momento, manifestó que el aumento de 2 a 3 pesos que pedían los transportistas no será posible “porque eso impactaría mucho a la población”.El próximo viernes se llevará a cabo una mesa de diálogo para establecer formalmente el aumento, mediante la instalación de un consejo técnico en el que se revisarán estudios de mercado ya elaborados.Torres Rodríguez reconoció que los transportistas ya habían pedido un aumento a sus tarifas incluso antes de que se dieran los últimos aumentos al combustible.“Nosotros tenemos que ser muy responsables, que ese aumento de tarifa no impacte a la población”, expresó.Además , la secretaria General de Gobierno comentó que buscará un descuento que sea aplicable a las universidades e instituciones para que los estudiantes no se vean afectados.“Es una lucha que estamos haciendo con los transportistas y también ellos están solicitando el apoyo de la Dirección de Tránsito en cuanto a las licencias, gafetes y permisos tengan descuento”, manifestó.Torres agregó que la nueva tarifa, que se tenía prevista empezar a cobrarse desde el primer día de marzo se prolongará una semana más, siendo el próximo lunes 6 cuando se establezca formalmente el cobro. Agregar a favoritos aumento

transporte público

camioneros

dttv