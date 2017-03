Antorchistas, sin acuerdos con el gobierno de la capital Redacción

Este 17 de marzo, integrantes del Movimiento Antorchista convocaron a una rueda de prensa donde informaron sobre los avances en las negociaciones con el ayuntamiento de Zacatecas y las medidas que tomará el organismo.



Jaime Chacón, líder del movimiento en la capital, dijo que, desde el 2016, se entregó un pliego petitorio a la presidencia municipal de la capital, donde se informó sobre las necesidades más urgentes de algunas comunidades.



Precisó que las solicitudes fueron que se otorgaran 200 becas de mil pesos mensuales a los estudiantes, 200 calentadores solares a las viviendas y se pavimentaran cuatro calles de las comunidades de San Blas, Benito Juárez y Machines.



Aseguró que estas peticiones se hicieron de acuerdo a un estudio que realizo el movimiento sobre las principales necesidades de las comunidades y “no se está pidiendo un trato preferencial”.



Añadió que, pese a que la solicitud tiene más de tres meses, no se recibió ninguna respuesta ni la iniciativa de atender las peticiones.



Respecto a los términos que se obtuvieron en la protesta que realizaron en la presidencia municipal, Chacón dijo que, aunque fueron recibidos, no obtuvieron respuestas favorables de los administrativos.

“Nos recibió el secretario de gobierno y otros funcionarios como el director de obras y Susan Cabral; sí nos recibieron, pero todo quedó en buenas intenciones”, dijo.



Señaló que el argumento del ayuntamiento fue que no tenían los recursos para cumplir con el pliego petitorio, ya que, dijo, “aseguraron que hay voluntad, pero no recursos; tampoco han buscado formas de cumplir con algunas de las peticiones urgentes”.



Aseguró que el movimiento realizó su parte de los trabajos y se gestionaron alrededor de tres millones de pesos para la mejora de vivienda en algunas colonias; sin embargo, no hay respuesta de la presidencia.



Precisó que, con la finalidad de cesar las exigencias, les ofrecieron 20 becas que no fueron aceptadas, ya que las peticiones que realizaron van más allá de un apoyo momentáneo y pretender mejorar la calidad de vida de mil zacatecanos.



El dirigente aseguró que, el 28 de marzo, más de mil antorchistas volverán a marchar de la Avenida González Ortega a la presidencia municipal para exigir que se cumpla el pliego petitorio.



