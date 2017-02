Anulan elección en Oaxaca, prohibieron votar a las mujeres casadas AP

El Tribunal Electoral del estado de Oaxaca determinó el miércoles que los comicios de San Juan Achiutla habían violado los derechos de 22 mujeres casadas residentes en ese municipio indígena y ordenó que volvieran a repetirse.



Muchas localidades oaxaqueñas se rigen por "usos y costumbres", es decir, por las normas tradicionales indígenas que suelen desalentar la participación de los partidos tradicionales en las elecciones.



En el caso de Achiutla, las autoridades locales argumentaron que las mujeres casadas no tenían derecho al voto porque no desempeñaban trabajos comunales. Sin embargo, al menos en unas elecciones pasadas sí votaron. Las solteras sí pudieron participar en los comicios.



