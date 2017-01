Anuncia el IEEZ medidas de austeridad para este 2017 Redacción

ZACATECAS.- El presidente del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Virgilio Rivera Delgadillo, al clausurar el proceso Electoral Extraordinario 2016, anunció la implementación de una serie de medidas de austeridad en el ejercicio del gasto 2017.Entre estas destacan:El IEEZ, dijo el Consejero Presidente, desde el año 2015 ha implementado una política de austeridad en el gasto, y se ha eliminado el seguro de gastos médicos mayores y se disminuyó la plantilla laboral del gasto ordinario en un total de 14 plazas.En apego a la normatividad, Artículo 124 de la Ley Electoral del Estado, específicamente su Fracción II y Artículo 27 Fracción 84 (LXXXIV) de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, hemos de declarar la Clausura del Proceso Electoral Extraordinario para el Ayuntamiento de Zacatecas.Elección realizada por mandamiento judicial y por Decreto de la Honorable Legislatura del Estado, señaló el maestro Virgilio Rivera Delgadillo.Precisó además que este fue un proceso que nos ofrece sus enseñanzas para que abrevemos en ellas, advirtiendo debilidades y mostrando fortalezas para consolidarlas.Dijo que como autoridad electoral, dispusimos de todos los recursos a nuestro alcance, así como voluntad y capacidades para realizar una elección apegada a cabalidad a la ley, sujetando nuestra actuación a Derecho y brindado en todo lo posible condiciones de equidad en la contienda.Corresponde a esos participantes; partidos políticos y sus candidatos, candidaturas independientes y en especial la ciudadanía misma, valorar y calificar nuestro desempeño.Por segunda ocasión, en breve lapso, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, mandatados por la norma, sumaron sus esfuerzos en la organización y realización de la elección. Vale la pena destacar y reafirmar, que apreciamos como ejemplar esta relación, ofreciendo buenos frutos.Durante el proceso local electoral ordinario 2015-2016, encontró estreno un modelo electoral nacional concurrente, que nos mostró ventanas de oportunidad para mejorar nuestra actuación en especial como IEEZ.Ya en el proceso extraordinario, con satisfacción lo decimos, nuestro personal se mostró más apropiado en las distintas fases del proceso. Una experiencia valiosa sin duda, para las tareas por venir.De los grandes motivos de preocupación que nos arrojó la elección que en esta sesión nos ocupa, fue el nivel de participación ciudadana, que apenas rebasó el 30 por ciento de la lista nominal de electores.La experiencia nos muestra que las elecciones extraordinarias no llaman especialmente la atención del electorado; pero que ello no puede ser razón para ignorar el llamado de atención que brinda la ciudadanía respecto de los asuntos públicos.Si leemos con atención el Artículo 5° de nuestra Ley Orgánica, encontraremos que la entidad federativa zacatecana ha depositado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas dos tareas primordiales; la organización de elecciones y otra de suma relevancia; que es la promoción del voto y la difusión de la cultura democrática.Tarea a alcanzar mediante la promoción, fomento y preservación de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, garantizando la transparencia y el acceso a la información pública del Instituto y velando porque la difusión de la cultura política y democrática incorpore una perspectiva de género.El Consejero Presidente del IEEZ mencionó que hoy el México nuestro ha de enfrentar retos insospechados; una acometida del exterior, del país vecino del norte, que a través de un gobierno por iniciar ve en México y en sus habitantes una amenaza a su bienestar. Nadie puede saber hoy, a ciencia cierta del futuro de nuestras hermanas y hermanos en ese país, de inversiones y de comercio y de una real relación de interdependencia que amos países mantenemos.Explicó que en lo interno, no guarda nuestra memoria imágenes de estallidos sociales, de poca magnitud es cierto pero multiplicado en distintas regiones del país. Nunca como antes, en nuestra historia reciente habíamos detectado tantas fisuras en el sistema político y en la figura de la unidad social y nacional.Destacó que hay emergencia tanto en el ámbito político como en el social. Vuelve a aparecer en nuestra historia la disyuntiva entre la violencia y el camino de la paz social. Y para mantener la paz y la tranquilidad se demanda de la unidad nacional, con nuestras diferencias y a pesar de ellas.Mencionó también que el que el único arreglo social que pueden tener esas diferencias es a través de la democracia, ahí donde la sociedad en su conjunto ocurre a las urnas para decidir el destino del Estado y de la propia sociedad.Sin embargo, pidió que no sobrecarguemos a la democracia con tareas que en esencia no le tocan resolver y que son del ámbito del Derecho, de la economía, de la moral social y de otros ámbitos.Veamos a la democracia como lo que es, una forma de resolver por la vía pacífica y con apego al Derecho, nuestros diferentes puntos de vista sobre el país y la sociedad, precisó el maestro Rivera Delgadillo.Interioricemos el valor de la democracia en cada habitante de la República, de este Estado, en cada municipio, en cada comunidad y en cada espacio social. Teniendo como una gran finalidad en enérgico rechazo a la violencia y a la paz como única base cierta para vivir nuestro presente y construir nuestro futuro.Asimismo, anunció que pronto habremos de lanzar una amplia convocatoria para sumar esfuerzos de instituciones y ciudadanos en una jornada por la democracia y por la paz, en expreso rechazo a la violencia y a las acometidas que las amenacen, provengan del interior del país o del exterior.Lo haremos a la par de la magna tarea a desplegar para la organización de las elecciones del 2018, que formalmente iniciará para nosotros, en septiembre del presente año

