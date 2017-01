No se pagarán tenencia ni placas en el 2017 Karina Navarrete

Apoyan a automovilistas

Jorge Miranda Castro, titular de la Sefin informó que las placas y tenencia vehicular tendrán un descuento del 100% en el mes de enero, febrero y marzo; en el caso de los vehículos nuevos será vigente la promoción durante todo el año; sin embargo el descuento de tenencia no aplicará a personas físicas con actividad empresarial y a personas con adeudos.



“Las placas se van a regalar, hubo una licitación durante el mes de diciembre donde hubo un ganador, pero la secretaria de administración considero conveniente desertar la licitación en virtud de que estaban muy caras”, dijo.



Informó que a las personas que ya están en el proceso de la compra de placas no se les cobrará el envío a sus hogares y para el mes de abril se contarán con un descuento del 75% y en mayo con un 50 por ciento.

El hoy llamado Control Vehicular (refrendo) tendrá un descuento del 30% durante el mes de enero, 20% en febrero y 10% en marzo.



De la misma forma los vehículos con modelo 2007 y anteriores contarán con un 20% de descuento adicional.



Condonan recargos

Las multas y recargos, sobre la tenencia o uso de vehículos anteriores al 2017 en enero contarán con la condonación del 100% de recargos en enero, 80% en febrero y 50% en marzo.



En impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles a personas físicas y morales se otorgará un 50% de descuento en el primer trimestre del año y de abril a diciembre el 20 por ciento.



En el caso de jubilados, personas de la tercera edad y discapacitados obtendrán un 10% de descuento adicional.



El registro público de la propiedad se beneficia con el 80% de descuento en los registros de escritura constructiva de empresas y en la inscripción de bienes inmuebles para inicio de operaciones de empresas que se instalen por primera vez en el estado; así como a personas morales que tienen la obligación de cubrir el derecho de inscripción de aumentos de capital.



Multas a la mitad al pagarse rápido

En el avalúo de catastro con derechos que no exceda los 16 mil 500 pesos tendrán un descuento del 25% y en multas de tránsito un 50% pagando en los 5 días siguientes a su imposición.



Los adeudos, multas y recargos anteriores al 2016 en enero contarán con la condonación de la deuda, en febrero contarán con un 80% de descuento y en marzo con un 50 por ciento, destacando que en el ejercicio fiscal del año pasado se contó con la participación del 96% al mes de diciembre.



Asimismo Miranda Castro anunció que la tasa del impuesto sobre el hospedaje aumentó del 2 al 2.5%; y que el rendimientos que genere este impuesto se destinará para la difusión y promoción del estado a nivel nacional e internacional.



En cuanto a los nuevos impuestos, tal es el caso del saneamiento financiero de la Universidad Autónoma de Zacatecas aumentó del 5 al 10%, “este incremento no es un cheque en blanco porque el destino del incremento según lo establece el decreto aprobado por la 62 Legislatura del Estado tienen nombre y apellido y es para dos propósitos: el primero el saneamiento financiero y mejorar la calidad educativa”.



De la misma forma anunció que el impuesto adicional de Infraestructura será destinado a la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de carreteras, caminos puentes y el bacheo de calles.



Agregó que antes de establecer la estrategia que darían “viabilidad y horizonte financiero” al estado se recurrió al Gobierno Federal para señalar la inequidad de la distribución de los recursos públicos.



“En la transición del FAEB a FONE, Zacatecas fue tratado de una forma muy injusta yo quiero señalar que la respuesta de las autoridades hacendarias fue que cada estado se rasque con sus propias uñas y no solo se lo dijeron a Zacatecas, también a Veracruz”, por lo que aseveró la importancia de dar viabilidad y horizonte financiero a Zacatecas.



Destacó que ya no existe la posibilidad de abrir mesas de diálogo sobre la inequidad de distribución de los recursos, porque en su momento “no hubo voluntad política y trabajo organizado”.



Agregó que para las personas que no puedan pagar sus impuestos en una sola exhibición existirá la posibilidad de pagar en dos o tres parcialidades sin intereses, para que puedan liquidarlas.



marzo

tenencia

jorge miranda castro