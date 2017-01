Anuncia paro de labores el SPAUAZ para el próximo miércoles Alejandro Wong

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)

El SPAUAZ decidió que habrá un paro de labores el próximo miércoles, de 7 de la mañana a 7 de la tarde.

Crescenciano Sánchez Pérez, dirigente del SPAUAZ, explicó que hay una serie de pagos atrasados que estimó en 80 millones de pesos.



Estos adeudos corresponden a primas de antigüedad y de la cláusula 41 del contrato colectivo, que contempla diversas primas por años de servicio, por cerca de 80 millones de pesos.

La falta de pago de estas prestaciones, comentó Sánchez Pérez, afecta a unos mil maestros de la universidad.



También denunció que no se han entregado las cargas de trabajo para los docentes, que es una tarea que se debió haber hecho hace meses. “Es demasiado tiempo,” dijo incluso al considerar lo que tardarían las nuevas administraciones de las unidades académicas en hacer estas planeaciones.



Respecto a la crisis financiera que también enfrentan otros sistemas como el Cobaez y CECYTEZ, el académico indicó que el Gobierno Federal, y también el estatal, tienen responsabilidad, pues no quieren invertir lo suficiente en educación.



Refirió que hay instituciones de gobierno y estados como Veracruz atraviesan problemas incluso peores que la UAZ y criticó políticas tanto del PRI, PAN y PRD que no han apoyado la educación.



Advirtió que si es que llegara a cerrar el Cobaez la UAZ no tendría la suficiente infraestructura para recibir toda esa cantidad de alumnos.



Por el momento, Crescenciano Sánchez dijo que el paro del SPAUAZ del próximo miércoles será solo por ese día.



wong@imagenzac.com.mx El SPAUAZ decidió que habrá un paro de labores el próximo miércoles, de 7 de la mañana a 7 de la tarde.Crescenciano Sánchez Pérez, dirigente del SPAUAZ, explicó que hay una serie de pagos atrasados que estimó en 80 millones de pesos.Estos adeudos corresponden a primas de antigüedad y de la cláusula 41 del contrato colectivo, que contempla diversas primas por años de servicio, por cerca de 80 millones de pesos.La falta de pago de estas prestaciones, comentó Sánchez Pérez, afecta a unos mil maestros de la universidad.También denunció que no se han entregado las cargas de trabajo para los docentes, que es una tarea que se debió haber hecho hace meses. “Es demasiado tiempo,” dijo incluso al considerar lo que tardarían las nuevas administraciones de las unidades académicas en hacer estas planeaciones.Respecto a la crisis financiera que también enfrentan otros sistemas como el Cobaez y CECYTEZ, el académico indicó que el Gobierno Federal, y también el estatal, tienen responsabilidad, pues no quieren invertir lo suficiente en educación.Refirió que hay instituciones de gobierno y estados como Veracruz atraviesan problemas incluso peores que la UAZ y criticó políticas tanto del PRI, PAN y PRD que no han apoyado la educación.Advirtió que si es que llegara a cerrar el Cobaez la UAZ no tendría la suficiente infraestructura para recibir toda esa cantidad de alumnos.Por el momento, Crescenciano Sánchez dijo que el paro del SPAUAZ del próximo miércoles será solo por ese día. Agregar a favoritos josé crescenciano sánchez pérez

uaz

spauaz

rectoría