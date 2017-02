Anuncia Pepe Haro cobro por saneamiento de agua Marcela Espino

Explicó que corresponderá a un porcentaje con base en las tarifas y se trata de una normatividad nacional que el municipio no aplicó.



El cobro se aprobó en una sesión del Consejo Directivo del Siapasf que está integrado por representantes de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado, la Comisión Nacional del Agua, un participante de la sociedad civil, el alcalde y directivos del organismo operador.



Haro de la Torre mencionó que se aprobó la puesta en marcha de las plantas tratadoras de aguas residuales oriente y poniente, además de dar continuidad a la planta potabilizadora por lo que corresponde el cobro bajo el concepto en mención.



Asimismo, se tomó el acuerdo de la aplicación de subsidios y descuentos por parte del Siapasf a los diferentes grupos en vulnerabilidad y zonas de desbasto. El alcalde no detalló los acuerdos concretos en este tema.



Respaldo a impuesto

El primer edil expresó que como coordinador de los alcaldes priístas en el estado, respalda la aplicación del Impuesto Ecológico a los diferentes giros que trabajan en la entidad y traen consigo algún impacto en esta materia.



Expuso que el municipio será respetuoso del trato del tema, pero puede participar como interlocutor con las empresas colocadas en lo local, ante la relación que se tiene con sus representantes.



Consideró que el gobierno estatal que encabeza Alejandro Tello tomó un riesgo, pero traerá consigo buenos resultados para los habitantes ya que se plantean proyectos para El Mineral derivados de la recaudación de este impuesto.



Haro de la Torre afirmó que durante el fin de semana se tendrán reuniones entre autoridades estatales y representantes de las empresas mineras para dar seguimiento al trámite.



Buscan acuerdos

Acerca de la organización de la expo que corresponde a la celebración del Día del Amor y la Amistad, el alcalde refirió que en diciembre se tuvieron experiencias desfavorables por lo que se determinó no realizar la actividad.



Aseguró que el municipio tiene dos solicitudes de diferentes organizaciones para realizar la expo, pero se les convocó a que tomen un acuerdo entre ambas sobre los espacios que se utilizarían para ver la viabilidad del evento.



Sin embargo, Haro de la Torre descartó que la expo se apruebe para los jardines del centro de la ciudad por la afectación a la vía pública y su imagen.



Aumenta costo del alumbrado

Derivado del cambio en el sistema de luminarias en el municipio que se aplicó durante la administración anterior, el gobierno local tuvo un aumento en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad por cerca de 3 millones de pesos.



El presidente municipal dijo que se valoran opciones para disminuir costos por este concepto.



