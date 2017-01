Anuncia Tello apoyo de $3 millones para cronistas del estado Redacción

Mediante su cuenta de Twitter, informó que “en conjunto con los 58 municipios, vamos a generar una bolsa de 3 millones de pesos para poder apoyar las investigaciones de nuestros cronistas”.



Asimismo, les envió una felicitación: “Señores cronistas, saben de mi admiración y respeto, les invito a seguir rescatando los sucesos del pasado para continuar con el presente”.







"Es para mí un honor haber participado en la ceremonia solemne del 30 aniversario de cronistas del estado de Zacatecas", expresó el mandatario estatal.



El anuncio

​Ante cronistas, historiadores y artistas de todo el estado, el gobernador Alejandro Tello Cristerna anunció que su administración apoyará los trabajos de las crónicas e investigaciones de la historia con un recurso de 3 millones de pesos, a fin de que los municipios puedan aportar una cantidad similar y se logre una bolsa de 6 millones.



El mandatario estatal encabezó este sábado la ceremonia solemne del 30 aniversario de la Asociación de Cronistas del Estado de Zacatecas, Roberto Ramos Dávila, y además, con la presencia de los miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, conmemoró el 150 aniversario del triunfo de la República Mexicana y de la presencia en este territorio del ex Presidente Benito Juárez, quien despachó en Palacio de Gobierno como sede de Palacio Nacional.



Alejandro Tello externó su compromiso con el rescate y la preservación de la historia, por lo que reconoció que los cronistas de Zacatecas y el país estén organizados en beneficio de la investigación de sus pueblos y la divulgación de la historia.



Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo consideró que los cronistas han tenido un trato marginal y, por ende, es necesario apoyarlos e incentivarlos.



Acto seguido, anunció la generación por primera ocasión de una bolsa que arrancará 2017, con 3 millones de pesos para apoyar las investigaciones de los cronistas zacatecanos y que la cantidad se podrá duplicar porque los municipios en su conjunto deberán hacer una aportación igual.



Durante el evento, el Gobernador Tello instruyó al Director del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), Alfonso Vázquez; al Cronista de Zacatecas, Manuel González, y a la Secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz, a que generen las reglas de aplicación del recurso, las cuales deberán ser claras, justas y equitativas.



El mandatario estatal, además, recibió un reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, porque el Gobierno de Zacatecas, hace 150 años, albergó con dignidad a uno de los más grandes estadistas de este país que es el ex Presidente Benito Juárez.



Se recordó que el Benemérito de las Américas, del 22 de enero al 17 de febrero de 1867, se instaló en el Palacio de Gobierno de Zacatecas para despachar como sede provisional del Palacio Nacional.



Al respecto, el gobernador Tello externó su admiración, aprecio y respeto por el legado de Benito Juárez, y dijo que él como titular del Ejecutivo decidió atender a los zacatecanos en Palacio de Gobierno y no en las modernas oficinas de Ciudad Administrativa, porque es un gran honor trabajar y servir para Zacatecas desde el lugar donde el Benemérito de las Américas lo hizo para el país.



Julio Zamora Bátiz, presidente de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, agradeció al Gobernador por albergar a cronistas de varias partes del país, en el entendido que la asociación que preside realizará 30 sesiones en diferentes partes de México para recabar el sentir respecto de la próxima conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917, y los trabajos iniciaron este sábado en esta capital.



Explicó que se eligió a Zacatecas para comenzar las actividades porque aquí se dio el primer triunfo de una cadena de victorias para regresar a Benito Juárez a Palacio Nacional. En esta ciudad se inició la gesta libertadora del liberalismo y el país reconoce eso a la entidad, agregó Zamora Bátiz.



También durante el evento los zacatecanos José Corona Redondo y Salvador Moreno Basurto recibieron un reconocimiento por su contribución a la investigación y estudio. Asimismo, se otorgó a Manuel Villa Gómez, la Medalla Nacional de Honor por la defensa de Lago de Chapala.



De igual manera recibieron la Medalla Nacional al Mérito 2017 que otorga la Asociación Mexicana de Geografía y Estadística, los cronistas de Morelos y Juchipila, José Trejo Reyes y Raúl López Robles.



El Gobernador además entregó un reconocimiento por Testimonio Histórico a la artista plástica Georgina Gómez, por ser la primera mujer y artista zacatecana en participar en la exposición colectiva del G20 en la República Popular de China.



