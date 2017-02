Anuncian precios para Morrissey en CDMX, MTY y Puebla Excélsior

A través de su página oficial, Morrisey confirmó que se presentará el 28 de marzo en el Teatro Citibanamex de Monterrey, el 31 de marzo en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y el 4 de abril en el complejo BUAP en Puebla.



La preventa para las tres presentaciones está programada para el lunes 13 y martes 14 de febrero, de acuerdo a la página oficial de Morrissey en Facebook.





Los precios para los boletos son los siguientes.



Auditorio Banamex, Monterrey.



Beyond: $980

A Plat: $600



Palacio de los Deportes, CDMX



Pista: $880

Nivel D: $580



Auditorio Metropolitano, Puebla



Gran VIP: $1,520

VIP: $1,200

Preferente: $880

Luneta: $640

Luneta Central: $520

Balcón Inf: $440

Balcón Sup: $300







En cuanto al Festival Roxy en Guadalajara, el evento le rendirá un tributo a David Bowie. "A cada banda se le hizo la invitación de que realicen un cover de él, pero no sabemos si todos accederán" indica la organización.



Se rumora que los boletos de la zona general tendrán un costo de 900 pesos mientras que los VIP costarán 1500.



Como es ya habitual en las presentaciones de Morrissey, no se venderá carne 1 hora antes y 1 hora después de su presentación en el evento.



