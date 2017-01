Apac, aún espera los recursos del 2016 Marcela Espino

Pese a que se presupuestó un subsidio de 12 mil 500 pesos por mes en la administración anterior, durante 2016, la asociación no recibió recursos.



Evelia Pérez Jauregui, directora general de Apac, explicó que se presentó una solicitud de apoyo al alcalde José Haro a fin de buscar respaldo de su administración.



Consideró que aunque la suma que el municipio aporta a la asociación no es cuantiosa, sí representa un beneficio para las finanzas de la organización.



Derivado de la falta de subsidio durante 2016, la asociación operó con el respaldo del gobierno estatal que no limitó la ayuda.



Además de que determinó abrir al público las terapias y servicios que ofrece la Apac, por lo cuál se cobra una cuota de recuperación.



La directora expuso que durante el periodo anterior no recibieron un documento oficial en el que se les notificara de la asignación del subsidio, pero quedó aprobado en el presupuesto; sin embargo, reiteró que durante los 12 meses, no se tuvo el dinero.



Pérez Jauregui dijo que de esta situación se notificó a las autoridades actuales y se desconoce cómo se procederá.



