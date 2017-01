Apagan incendios a cubetazos Silvia Vanegas

Las precarias condiciones de los elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil obligaron a los elementos, en días pasados, a apagar el fuego en una vivienda donde se consumieron 12 toneladas de forraje con cubetas y mangueras que los vecinos prestaron.



A pesar de esta situación, el secretario de gobierno, Jaime Ambriz Moreno, reconoció que no hay fecha o trámite alguno para que el municipio tenga un camión contra incendios.



Ambriz Moreno dijo que por el momento los bomberos “tendrán que trabajar con lo que tienen”, ya que no se sabe cuándo llegará la unidad.



Aunque se han hecho trámites de gestión con la comunidad migrante para el vehículo que se necesita, no se tiene nada en concreto, indicó.



Explicó que el camión de bomberos que se tiene es muy antiguo esta desmantelado y le faltan muchas piezas, por lo que no puede repararse. Actualmente, PC solo dispone de una ambulacia.



