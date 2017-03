Aparatos electrónicos prohibidos en ciertos vuelos a EU AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP)



La medida se dio a conocer el lunes en comunicados por parte de Royal Jordanian Airlines y la agencia noticiosa oficial de Arabia Saudí.



Un funcionario estadounidense dijo que la prohibición se aplicará en vuelos directos hacia Estados Unidos procedentes de 10 aeropuertos ubicados en Egipto, Jordania, Kuwait, Marruecos, Catar, dos en Arabia Saudí, Turquía y otros dos en Emiratos Árabes Unidos.



El funcionario habló en condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a revelar detalles de la medida antes de su anuncio público.



No se reveló de inmediato la razón para adoptar la medida. David Lapan, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), declinó comentar al respecto. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), parte del DHS, tampoco declaró sobre el tema.



Royal Jordanian dijo que los teléfonos celulares y los dispositivos médicos están exentos de la prohibición. Cualquier otra cosa deberá ser empacada en el equipaje documentado, de acuerdo con la aerolínea. No quedó claro en qué otros países y aerolíneas se aplicará la medida.



El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, habló vía telefónica con legisladores durante el fin de semana para informarles sobre temas de seguridad aeronáutica que provocaron la inminente prohibición de aparatos telefónicos, según un asistente del Congreso con conocimiento de la conversación y quien solicitó anonimato al no contar con autorización para hablar públicamente al respecto.



Un funcionario del gobierno federal dijo que la medida estuvo a consideración durante varias semanas. También habló bajo condición de anonimato al no poder revelar conversaciones de seguridad por parte del gobierno federal.



Royal Jordanian dijo que la prohibición de aparatos telefónicos afecta sus vuelos a Nueva York, Chicago, Detroit y Montreal. El comunicado saudí dijo que los vuelos desde Riad y Yeda también resultarían afectados.



La prohibición comenzaría un día antes de que la coalición que encabeza Estados Unidos en contra del grupo Estado Islámico se reúna en Washington. Se espera la presencia de varios altos funcionarios árabes en el encuentro a realizarse en el Departamento de Estado. No está claro si sus planes de viaje estaban relacionados con un incremento en amenazas a la seguridad.



opinion@imagenzac.com.mx WASHINGTON/AP.- El gobierno de Estados Unidos prohibirá de manera temporal a partir del martes que los pasajeros de vuelos sin escalas procedentes de ocho naciones del Medio Oriente y el norte de África traigan laptops, iPads, cámaras y otros dispositivos electrónicos en su equipaje de mano.La medida se dio a conocer el lunes en comunicados por parte de Royal Jordanian Airlines y la agencia noticiosa oficial de Arabia Saudí.Un funcionario estadounidense dijo que la prohibición se aplicará en vuelos directos hacia Estados Unidos procedentes de 10 aeropuertos ubicados en Egipto, Jordania, Kuwait, Marruecos, Catar, dos en Arabia Saudí, Turquía y otros dos en Emiratos Árabes Unidos.El funcionario habló en condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a revelar detalles de la medida antes de su anuncio público.No se reveló de inmediato la razón para adoptar la medida. David Lapan, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), declinó comentar al respecto. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), parte del DHS, tampoco declaró sobre el tema.Royal Jordanian dijo que los teléfonos celulares y los dispositivos médicos están exentos de la prohibición. Cualquier otra cosa deberá ser empacada en el equipaje documentado, de acuerdo con la aerolínea. No quedó claro en qué otros países y aerolíneas se aplicará la medida.El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, habló vía telefónica con legisladores durante el fin de semana para informarles sobre temas de seguridad aeronáutica que provocaron la inminente prohibición de aparatos telefónicos, según un asistente del Congreso con conocimiento de la conversación y quien solicitó anonimato al no contar con autorización para hablar públicamente al respecto.Un funcionario del gobierno federal dijo que la medida estuvo a consideración durante varias semanas. También habló bajo condición de anonimato al no poder revelar conversaciones de seguridad por parte del gobierno federal.Royal Jordanian dijo que la prohibición de aparatos telefónicos afecta sus vuelos a Nueva York, Chicago, Detroit y Montreal. El comunicado saudí dijo que los vuelos desde Riad y Yeda también resultarían afectados.La prohibición comenzaría un día antes de que la coalición que encabeza Estados Unidos en contra del grupo Estado Islámico se reúna en Washington. Se espera la presencia de varios altos funcionarios árabes en el encuentro a realizarse en el Departamento de Estado. No está claro si sus planes de viaje estaban relacionados con un incremento en amenazas a la seguridad. Agregar a favoritos eu

la era trump

vuelos

aparatos eléctricos