Aparatosa volcadura deja dos mujeres lesionadas Redacción

El percance se registró minutos antes de las 4 de la tarde de este domingo en la carretera federal 45, transitada principalmente por vehículos de carga, a la altura de la comunidad El Orito.



Al lugar acudieron elementos de seguridad, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes dieron con el coche accidentado, un Chevrolet Chevy gris con placas ZHL 8255, en el cual se trasladaban dos mujeres de entre 25 y 30 años.



Los socorristas brindaron los primeros auxilios a las heridas, siendo la copiloto la más afectada al recibir un golpe de mayor fuerza debido a la volcadura; sin embargo, para su suerte solo sufrieron lesiones menores que no pusieron en peligro su vida, por lo que no fue necesario su traslado al hospital.



Agentes de la Policía Federal llegaron y realizaron el peritaje correspondiente, en el que se presume fue el exceso de velocidad lo que pudo ocasionar que la conductora perdiera el control tras salir de una cerrada curva.



Finalmente, la unidad fue trasladada al corralón para deslindar responsabilidades como lo marca el protocolo vial.



ZACATECAS.- Dos mujeres resultaron lesionadas tras un aparatoso accidente; el auto en que circulaban volcó en Tránsito Pesado.

