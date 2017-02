Aparecen más raterías en la UAZ Francisco Gabriel Reynoso Torres

Y la guadaña de la justicia sigue sin tocar a los rufianes. Ni el exrector Armando Silva Cháirez ni ninguno de los “cerebritos” que cobran por aquí y por allá, han sido llamados a cuentas. Al Wuacarector Antonio Guzmán Fernández –dicen sus críticos– el coraje para enderezar el barco se le ha ido por la boca.



Y, para acabarla de amolar, todo indica que “duerme con el enemigo”. Porque su secretario administrativo, Edmundo Guerrero Sifuentes, otrora director de Contaduría, aparece como presunto autor intelectual y material de una colección transas muy bien estudiadas.



Delincuencia organizada

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), dirigida por Juan Manuel Portal Martínez, en la cuenta pública 2015 denunció un daño patrimonial a la federación cometido por la UAZ, por 219 millones 430 mil pesos. Y la descripción de lo que hicieron los universitarios para cometer el latrocinio resulta vergonzosa. Hubo falsificación de documentos, beneficiarios “fantasma” y, de plano, transferencias a cuentas de la UAZ para pagar nóminas.



Consta en la auditoría 15-4-99004-12-1640 que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la UAZ firmaron cinco convenios de colaboración para el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Estaba destinado a 36 personas físicas y 12 morales.



Suscribió los convenios, por la UAZ, el director de Contabilidad, Edmundo Guerrero. Y afirmó que en los mismos que la institución disponía de recursos humanos, técnicos y materiales suficientes. Pero esto –consignó la ASF en su auditoría– fue falso. Y engañoso. Y tal se acreditó porque se subcontrataron empresas y a 16 proveedores.



En total, la UAZ recibió de la Sagarpa 219 millones 430 mil pesos. Y Silva Cháirez, Guerrero y otros funcionarios de la universidad los gastaron: 128.5 millones de pesos, para pagar a los 16 intermediarios contratados; 76.3 millones, para salarios de 624 personas adscritas en la universidad; 14 millones para “cuotas” de administración de la universidad, y 561 mil, para gastos de administración.



Los peritos de la ASF buscaron a los beneficiarios de los programas y hallaron que muchos de ellos nunca firmaron convenios para ser parte de los programas. Y la UAZ, para acreditarlos, hizo “uso indebido y alteración de datos personales y alteró los documentos que presentó”.



La gente de Portal descubrió que, además, 41% de los recursos de la Sagarpa fueron transferidos a cuentas bancarias de la universidad para el pago de sus asalariados.



Pillerías conocidas

Desde antes del relevo en la rectoría Imagen dio cuenta de una transa millonaria de la UAZ con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces encabezada por Rosario Robles.



Advertimos también que el auditor Raúl Brito presentaría una denuncia penal en la Procuraduría General de la República contra quien resultara responsable de la UAZ. Poco después, el Wuacarector Guzmán Fernández reconoció que hubo dos convenios: uno por 70 millones con la Sedesol y otro por 30 millones con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en los cuales se cometieron pillería y media.



Y resultó que también en esas transas el firmante de los convenios fue el entonces director de Contabilidad, Edmundo Guerrero, actualmente director administrativo de Rectoría.



Entre los mejorcitos

En la cuenta pública 2015 de la ASE –informamos en días pasados– el gobierno 2010-2016 de Miguel Alonso salió bien librado. Fue de los mejor calificados.



Sus números finales lo confirman: de 2011 a 2014 sólo tuvo observaciones por 3 mil 803 millones de pesos. De ese monto, permanecen pendientes de solventar observaciones por 3 mil 135 millones. Y los procedimientos resarcitorios –que todavía son atacables– ascienden a 34.2 millones de pesos.



En la cuenta pública 2015 las observaciones de la ASF importaron 634.6 millones de pesos. Y las denuncias de hechos 75.9 millones. De éstas, las correspondientes a “simulación de reintegro” ascendieron a 18.4 millones.



El elefante blanco

Entre lo poco malo que la ASE encontró en la administración del quinto año del sexenio de Miguel Alonso, el Centro Cultural Toma de Zacatecas acaparó reflectores. Y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Francisco Ibargüengoitia Borrego quedó muy mal parado.



Una observación fue por 5 millones 402 mil 212 pesos. Se refiere a pagos con un año de anticipo al proveedor de 4 mil 058 butacas. El cheque se le entregó en diciembre de 2015 y el 8 de septiembre de 2016 –días antes de que Alonso entregara el gobierno a Alejandro Tello– el proveedor andaba corriendo instalando los asientos para la ceremonia de inauguración.



Otra observación fue por 4 millones 729 mil pesos. Obedece a que se pagó por adelantado el elevador Konner para 13 personas y en septiembre de 2016 aún no se colocaba.



Una tercera observación, por 3 millones 339 mil pesos, se refiere a la “mala calidad en los trabajos de concreto, columnas, muros, trabes, losas y cimentaciones”.



Y una cuarta, por 651 mil pesos, consigna el pago por pisos de granito, hechos en China, que no se instalaron.



Con mucha concha

El exalcalde de Ojocaliente, Iván Husain Vitar, afirma que la ASE, de Raúl Brito no le quita el sueño.



Sus paisanos –excepto el alcalde priísta Humberto Rincón– dicen que es un pillo sinvergüenza y con una concha que no lo deja caminar.



Otros piensan que Husain habla con tal desparpajo por dos cuestiones importantes. Una, sabe que en Zacatecas la justicia tiene artritis y nunca va más allá de los citatorios y amenazas mediáticos.



Y dos, se sabe protegido por el actual alcalde, a quien le habría financiado parte de la campaña.



Lo cierto es que Vitar tiene, en el ejercicio fiscal 2015, penas resarcitorias por 5 millones 559 mil 645 pesos. Las observaciones de irregularidades ascendieron a 6 millones 965 mil 398 pesos, pero sólo tendría que devolver la primera cifra.



Husein, empero, se ríe seguro de que no desembolsará ni cinco centavos.



Nunca lo perdonará

Está visto que Ricardo Monreal nunca perdonará a Miguel Alonso.



Fue su pupilo preferido. Su preferido. Desde que lo hizo su secretario particular en 1998, cuando llegó a la gubernatura de Zacatecas, supo que Miguel tenía pata para gallo. Y que en un futuro lejano también podría llegar a gobernar el estado.



Corre en lenguas que cuando el Chamuco tuvo que entregar el poder a Amalia García, obligado por Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, porque su candidato a sucederlo era Tomás Torres Mercado, pidió protección para no más de tres personas. Una fue Miguel Alonso, a quien Amalia, respetuosa del trato, nombró secretario de Turismo.



Hasta ahí todo bien en la relación Monreal-Alonso.



Lo que nunca pensó Ricardo fue que su pupilo lo superaría de cabo a rabo en inteligencia y habilidad político electoral.



Y tampoco pensó que Miguel no se dejaría mangonear. Ni aceptaría, como pretendió Monreal en 2010, compartir el poder.



Debido a que Alonso ha derrotado a los Monreal en todos los procesos electorales y les arrebató la hegemonía en su natal Fresnillo, Ricardo no se cansa de lanzar directas, indirectas y toda clase de descalificaciones para su otrora pupilo consentido.



Hace días, a propósito de que lo acusaron de favorecer a empresas zacatecas en la Delegación Cuauhtémoc, con la intermediación de su hija Catalina, Ricardo tiró un nuevo mandoble a Alonso.



“Siempre ayudaré a los zacatecanos –confesó–, fui maestro de muchos jóvenes políticos, pero algunos salieron muy corruptos, como el que se acaba de ir”.



Allegados a Miguel Alonso se ríen ante los baños de decencia y honestidad que se quiere dar el Chamuco. Empero –dicen– en Zacatecas todo mundo sabe quién es, como acumuló su fortuna de muchos miles de millones de pesos.



“Todos sabemos quién y cómo se las gasta Monreal”, resumieron.



Arranca su maquinaria

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Roberto Luévano echó a caminar la maquinaria.



Militantes de todos los partidos de oposición, principalmente de Morena que dirige Fernando Arteaga, preparan sus equipos de “cazamapaches”. Y establecerán programa de vigilancia para que los funcionarios públicos no utilicen los programas de gobierno para comprometer votantes ni entre los líderes de colonias, comunidades o sectores, vendan futuro.



En Río Grande, funcionarios del alcalde panista-perredista Julio César Ramírez López acusan a la secretaria general del comité directivo estatal, María Patrocinio Lira, de gestionar cargos público para diferentes operadores políticos del municipio.



Obviamente –dicen en la bancada de Morena que lidera Luis El Oso Medina– la intención es repetir la operación en los 58 municipios para tener “bien aceitada” la maquinaria cuando lleguen los comicios de 2018, en el que se elegirán gobiernos en los 58 municipios y diputados al Congreso local, además de diputados federales, senadores y presidente de la República.



Por lo que hace a la repartición de Río Grande, afirman que Patrocinio ofreció la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social a Efraín Arredondo Santana; la de la Secretaría de Infraestructura, a Alfredo Ortiz del Río; el DIF estatal, a Jesús Limones; el mando del Instituto Zacatecano para la Educación de Adultos, a Juan Manuel Bocanegra; la dirección del Tecnológico de Río Grande a la exdiputada local Luz Margarita Chávez, y el Registro Público de la Propiedad a Alejandra Lira Álvarez.



En la Comisión de Vigilancia de la 62 Legislatura que lidera Arturo López de Lara dicen que la Auditoría Federal de Juan Manuel Portal reprimen al gobierno de Zacatecas porque en las promociones del gobierno federal no antepuso la leyenda de que no era propaganda política, ni favorable a ningún partido.



Retazo con hueso

Mujeres al ataque

Alejandra del Moral, amiga de Zacatecas y –lo que es un poco más importante, del presidente Enrique Peña– recibió la encomienda de retener para el PRI la gubernatura del Estado de México. Como lo hizo en las elecciones de 2013, la exalcaldesa mexiquense deberá activar la maquinaria tricolor para que el primo de Peña, Alfredo del Mazo Meza llegue al palacio de gobierno de Toluca y ocupe la oficina en la que hoy despacha Eruviel Ávila. Es muy probable que otra mujer, ésta sí zacatecana 100%, participe en la campaña del Estado de México: Perla Martínez, exsecretaria de la Mujer, amiga personal de Del Mazo Meza.



No pelan a Cinio

En los partidos de oposición acusan a María Patrocinio Lira de “tejer la tenebra” para las elecciones del 2018, pero en el equipo cercano a la Secretaría General del tricolor sienten que Roberto Luévano “ni la pela”. Y, por lo contrario, se le ha desplazado y arrumbado en un rincón, como a la muñeca fea. Comentan en el búnker del Revolucionario que a Cinio le dejan negociar con los grupos más resentidos y rebeldes del partido. Y parecería que hay la intención de reconocerle su fuerza y las votaciones que ha logrado en Nieves, su municipio y en la región. En 2016 le cerraron el paso para pelear por la alcaldía y por la diputación local.



Dos zacatecanos

En las elecciones del 2018 en la Ciudad de México es muy probable que dos políticos de Zacatecas sean protagonistas esenciales. Uno sería Ricardo Monreal. Como candidato de Morena buscaría suceder a Miguel Mancera en la antigua regencia, en el Zócalo de la capital. Otro sería Pedro de León. Y es que todo indica que el PRI tiene la intención de postular a Rosario Robles Berlanga, actual secretaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Pedrín, como se sabe, es el principal operador político de la experredista que ya gobernó la Ciudad de México y que en cuestión de mapachería se las sabe de todas todas.



Jalón de orejas

El exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas y expresidente municipal de Zacatecas, Alfredo Salazar de Santiago, también recibió un jalón fuerte de orejas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los peritos de Juan Manuel Portal le imputaron un subejercicio de 5 millones 29 mil 300 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Después del informe inicial de la ASF, De Santiago mandó un pliego aclaratorio y a la fecha sólo restan por justificar 1 millón 84 mil pesos. El problema que destaca la Auditoría es que los ayuntamientos, tan pobres que están, no utilicen a tiempo los recursos que les manda la federación. Y peor aún, los devuelvan.



Berrinche verde

Corre en lenguas que estalló una minicrisis al interior del Partido Verde de Zacatecas que preside la exdiputada Susana Rodríguez Márquez. Dicen los enterados que a la diputada Guadalupe Flores se le olvida que llegó al Congreso impulsada por el senador Carlos Puente y ahora, después de un berrinche y de gritonearse con el también líder nacional de los tucanes, amenaza con declararse independiente. Según parece, la fresnillense tiene la certeza de que el PRI de Roberto Luévano la recibiría con los abrazos abiertos.



Tarifas reales

Diputados de la Comisión de Agua y Medio Ambiente de la 62 Legislatura, presidida por el verde Adolfo Alberto Zamarripa, creen que llegó la hora en Zacatecas de establecer tarifas reales del agua. Hacen suyo el argumento de Ramón Aguirre, director del sistema de agua del gobierno de la Ciudad de México que encabeza Miguel Ángel Mancera. Sostiene “no podemos regalar lo que no tenemos”, refiriéndose al agua. En Zacatecas –lamentan los legisladores– no sólo está quebrada la JIAPAZ que dirige Víctor Rentería, sino los sistemas de todos los municipios. Y es imprescindible que se subsidie el consumo hasta cierto nivel. Rebasado éste, el agua tendría que pagarse a su costo real.





