Apartan 600 locales del mercado que se construirá en Guadalupe Isabel Medellín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)

De los mil 500 locales del nuevo mercado que se construirá en Guadalupe, ya están apartados 600.

Gerardo Casanova, secretario de Economía del Ayuntamiento de Guadalupe, precisó que se le dará prioridad a 1,200 tianguistas de asociaciones, que ya apartaron estos 600 lugares.

Con ello, se espera que entre los otros 600 tianguistas se asignen los espacios y los 300 restantes de asignen a otros comerciantes.

Casanova explicó que los tianguistas pueden escoger entre cuatro tipos de lote: un local de 3 por 3 metros en esquina; un local de 3 por 3 metros que no estará en esquina; una bodega de 6 por 4 metros o una bodega de 5 por 10 metros, cuyos precios van de los casi 18 mil a los 78 mil pesos, aproximadamente.

Añadió que el Gobierno del Estado y la presidencia municipal van a invertir, en conjunto, cerca de 15 millones de pesos para construir dicho mercado, y que por ahora ya se trabaja en la preparación de los terraplenes.

Además, dijo el exregidor de la capital, están a la espera de que se protocolice la compra de los espacios por parte de los tianguistas, quienes incluso podrán hacer uso de los créditos de Fondo Plata.

“Algunos tianguistas comentaban que no tenían capacidad financiera para dar la parte proporcional que les corresponde para participar en el proyecto” dijo Casanova y añadió que, ante esa situación, la Secretaría de Economía y el Fondo Plata les concedieron condiciones especiales para que no tuvieran que gravar una propiedad como aval si no que quedara la que van adquirir como respaldo del crédito que se les dará.

La gente del tianguis dominical tendrá preferencia para participar en este proyecto el cual arrancará una vez que se reúna a los mil 500 participantes. Si hay locales que queden sin adjudicar, el ayuntamiento los comprará para que avance el proyecto.



capital@imagenzac.com.mx De los mil 500 locales del nuevo mercado que se construirá en Guadalupe, ya están apartados 600.Gerardo Casanova, secretario de Economía del Ayuntamiento de Guadalupe, precisó que se le dará prioridad a 1,200 tianguistas de asociaciones, que ya apartaron estos 600 lugares.Con ello, se espera que entre los otros 600 tianguistas se asignen los espacios y los 300 restantes de asignen a otros comerciantes.Casanova explicó que los tianguistas pueden escoger entre cuatro tipos de lote: un local de 3 por 3 metros en esquina; un local de 3 por 3 metros que no estará en esquina; una bodega de 6 por 4 metros o una bodega de 5 por 10 metros, cuyos precios van de los casi 18 mil a los 78 mil pesos, aproximadamente.Añadió que el Gobierno del Estado y la presidencia municipal van a invertir, en conjunto, cerca de 15 millones de pesos para construir dicho mercado, y que por ahora ya se trabaja en la preparación de los terraplenes.Además, dijo el exregidor de la capital, están a la espera de que se protocolice la compra de los espacios por parte de los tianguistas, quienes incluso podrán hacer uso de los créditos de Fondo Plata.“Algunos tianguistas comentaban que no tenían capacidad financiera para dar la parte proporcional que les corresponde para participar en el proyecto” dijo Casanova y añadió que, ante esa situación, la Secretaría de Economía y el Fondo Plata les concedieron condiciones especiales para que no tuvieran que gravar una propiedad como aval si no que quedara la que van adquirir como respaldo del crédito que se les dará.La gente del tianguis dominical tendrá preferencia para participar en este proyecto el cual arrancará una vez que se reúna a los mil 500 participantes. Si hay locales que queden sin adjudicar, el ayuntamiento los comprará para que avance el proyecto. Agregar a favoritos tianguis

guadalupe

comercio

locales