Aplicación del impuesto ecológico se salió de control: Carrera

Expuso que en tanto se resuelve la controversia constitucional que impulsó la presidencia de la república, no hay en la administración estatal quien salga a decir a los contribuyentes la manera en que deben proceder.



En tanto que se llegó a un límite entre las manifestaciones de los trabajadores del sector minero y las actividades del gobierno local, durante la realización del desfile conmemorativo al Día de la Bandera.



El legislador aseguró que tampoco es afortunada la postura de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres al señalar a los mineros como violentos ya que se trata solo de enfrentamientos y no se busca conciliar.



El legislador, Omar Carrera, recordó que votó en contra del impuesto y de la Ley de Ingresos que previó el gobierno estatal.



Preparan visita

El responsable del comité municipal de Movimiento de Regeneración Nacional, Héctor Menchaca, expresó que la entidad prepara la visita en próximas semanas de Andrés Manuel López Obrador a municipios.



Afirmó que se avanza en la formación de los comités que los representan en la entidad.



