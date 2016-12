Aplicará la JIAPAZ derecho al saneamiento y alcantarillado de aguas Redacción

Compartir: Liga Compartir: Guadalupe, Morelos, Vetagrande y Zacatecas, determinó, por unanimidad, establecer una cuota por el derecho al saneamiento y alcantarillado.



Esto derivado de los altos costos que implica la operación y mantenimiento de las plantas tratadoras de aguas residuales y pluviales.



En un comunicado se informó que, en cumplimiento a la Constitución Política nacional y estatal, y a la Ley de la JIAPAZ, en sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Organismo, celebrada este viernes, sus integrantes consideraron necesario aplicar la ley en los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y que por diversas circunstancias no se había realizado desde 1986.



La cuota por alcantarillado y saneamiento tendrá una equivalencia al 20% sobre el consumo de agua potable, porcentaje que está por debajo de la media nacional, ya que, de acuerdo al Sistema Nacional de Tarifas de la Comisión Nacional del Agua, por estos conceptos se aplica entre el 33.5% sobre la cuota de agua potable.



Esta tarifa ya se realiza en otros organismos como los de Calera, Juchipila y Jalpa.



En sus consideraciones, los consejeros reconocen que la JIAPAZ no recibe recursos económicos de los municipios de Guadalupe, Zacatecas, Morelos y Vetagrande, y su financiamiento se da en virtud de las cuotas y derechos que cobra por los servicios de agua potable, desazolve y venta de agua tratada.



A la fecha no ha percibido recurso alguno por los servicios de alcantarillado o drenaje, ni tratamiento o saneamiento de las aguas residuales que los usuarios domésticos, comerciales, industriales o turísticos descargan en la red de drenaje, a pesar de que en la propia ley se establece como obligación incluir los costos de operación, administración, conservación, mantenimiento y mejoramiento, entre otros.



Por esta razón, los usuarios de las redes de distribución de agua potable y alcantarillado pagarán por el servicio de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales una cantidad equivalente al 20% del consumo de agua potable, de acuerdo con la facturación que será cobrada a partir del mes de enero del 2017.



Los presidentes municipales de Zacatecas y Guadalupe, Catarino Martínez Díaz y Enrique Guadalupe Flores Mendoza, aseguraron que lo acordado en esta sesión no es un incremento a las cuotas y tarifas del consumo de agua potable, sino que se trata del cumplimiento de la ley, y es una responsabilidad de sus integrantes el otorgar al organismo las condiciones necesarias para su operación y crecimiento.



Explicaron que el mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Osiris, Morelos, Poniente, El Orito y La Coruña, implican un costo superior a los 30 millones de pesos anuales, y la Junta no recibe ningún recurso de los municipios integrantes y tampoco por parte de los usuarios, incumpliéndose con la ley, de ahí la necesidad de establecer esta cuota que entrará en vigor en enero del próximo año.



A la propuesta se sumaron los presidentes municipales de Vetagrande y Morelos, Juan Antonio Herrera Morúa y Eduardo Duke Torres; el vocal suplente de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, Luis Fernando Maldonado Moreno.



Así como el vocal suplente de la secretaría de Infraestructura, Manuel Silva Almaraz; el representante de la Comisión Nacional del Agua, Miguel Ángel Gil Cervantes; el representante de la sociedad civil Manuel López Palomino, y Víctor Rentería López, director general de la Junta.



