Aplicarán multas a quienes tiren escombro o basura 

Por dejar basura afuera de los domicilios en días diferentes a los que pasa el camión recolector, así como tirar escombro en la vía pública o en sitios que no son para este fin, son algunas de las multas que se aplicarán a partir del domingo.



Carlos Limas Sánchez, jefe de gabinete en el gobierno local, explicó que dicha medida corresponde a departamentos como Limpia, Ecología, Sanidad, Alcoholes, Rastro Municipal, Plazas y Mercados, además de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.



Mencionó que no se consideró la aplicación de nuevos impuestos; sin embargo, si se detallaron conceptos por los que la población no recibía sanciones y sí representan un perjuicio para el bienestar general.



De acuerdo a la propuesta de la Ley de Ingresos que se presentó en el cabildo en meses pasados, con estas medidas y el cobro de los impuestos municipales, se pretende una recaudación de 566 millones de pesos.



El funcionario municipal expuso que para el caso de las multas, cada departamento dispondrá del personal a su cargo para notificar a los posibles infractores.



Sin embargo, los verificadores no deberán acceder a hacer los cobros en el momento y la persona que recibió la sanción, deberá presentarse en la Dirección de Finanzas y Tesorería.



Detalló que en esta área se dispondrá de una ventanilla única para la atención de estos trámites, para tener certeza de que los recursos ingresen de inmediato a Finanzas.



Limas Sánchez dijo que en algunos conceptos, tampoco se recurrirá a la emisión de notificaciones, sino que se aplicarán las multas directamente, por ejemplo, en el caso de la presencia de escombro en las calles.



