Aplicarán multas de cortesía a los turistas Noé Marín

Las autoridades de Tránsito recordaron que el año pasado se entregaron 450 advertencias y se mejorará la señalética para que este año no sea una excusa.



Imagen hizo un recorrido por el Centro Histórico para verificar si se tiene la señalética adecuada y es respetada por los conductores.



En la vialidad Fernando Villalpando, pese a que hay señalamientos que los prohíben, al menos tres autos con placas zacatecanas se estacionaron; lo mismo en el estrecho callejón de San Agustín, donde cinco autos dificultaban el paso.



También, pese a la presencia de elementos de Tránsito del Estado, en la calle Tacuba, Genaro Codina y la Avenida Hidalgo se encontraron cinco autos estacionados en doble fila; cabe mencionar que solo un auto tenía placas de Aguascalientes.



Miguel Rivera Villa, director de Tránsito de Estado, reconoció que uno de los principales argumentos de los turistas fue la falta de señalamientos y aseguró que se mejorará el sistema de señalética en el Centro Histórico, ya que también ayuda al flujo de los autos.



“Ya hicimos las peticiones para buscar las señalética de una mejor forma, ya tuvimos una reunión con los hoteleros y creo que podemos implementar medidas que den un mejor flujo”, dijo.



Señaló que, el 27 de marzo, comenzarán a implementarse las primeras multas de cortesía a los turistas que cometan alguna falta vial en el Centro Histórico y las zonas con mayor afluencia de personas de Fresnillo y Guadalupe.



Precisó que el año pasado se entregaron 450 multas de cortesía, donde los turistas fueron advertidos sobre alguna falta vial, sin embargo, no se implementaron infracciones económicas debido a que no volvieron a incurrir.



El servidor público aseguró que Transito del Estado trabajará en coordinación el ayuntamiento capitalino para mejorar la limpieza, iluminación y el ambulantaje del Centro Histórico durante Semana Santa.



“Estamos buscando que el Tránsito se vea inactivo y los conductores tomen conciencia; vamos a dar acompañamientos a gobierno municipal en las diversas acciones que están haciendo”, dijo el funcionario.



