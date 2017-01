Apoyan conducción de relación ante EU Excélsior

Las respuestas y acciones del presidente Peña Nieto y su gobierno ante las posturas de Trump que afectarán a nuestro país se han traducido en un apoyo mayoritario a la manera como Peña Nieto maneja la relación con EU (63%) (gráfica 1). No obstante, este respaldo sólo se traduce en una limitada mejora en el nivel de aprobación a la gestión presidencial (pasa de 11% hace dos semanas a 16% ahora) (gráfica 2).



La opinión pública está mayoritariamente enterada que el presidente Peña Nieto iba a visitar al presidente Donald Trump el 31 de enero y que el mandatario mexicano canceló ese encuentro (79%), decisión que es ampliamente apoyada (acuerdo, 69%) y percibida como la respuesta a la postura de Trump de impulsar la construcción del muro fronterizo y de insistir en que México la pague. Se respalda tal cancelación por ser sobre todo una forma de protestar contra el Presidente estadunidense y para defender la soberanía y dignidad nacional (gráfica 3).



Dado que la relación entre ambos gobiernos debe continuar, los temas más mencionados por la población a tratar por la administración de Peña Nieto con su contraparte en Washington son la migración (situación de los migrantes y las deportaciones) y el Tratado de Libre Comercio, seguidos por la cuestión del muro, la economía y la depreciación del peso (gráfica 4).



Se espera que la posición del gobierno de Peña Nieto sea de rechazo pleno en torno a la iniciativa de Trump de construir el muro (70%) y a su exigencia de que México lo pague (87%). En cambio, se respalda una postura negociadora en el tema de la revisión del Tratado de Libre Comercio (76%) y en la cuestión de la deportación de los migrantes indocumentados (53%) y de aquellos que cuentan con antecedentes criminales (46%) (gráfica 5).



Pese a la oposición de México a pagar el muro, se cree que el gobierno de Trump tiene capacidad de cobrárselo, por ejemplo, a través de un impuesto de 20% a las exportaciones mexicanas o de un sobrecosto a las visas para turistas mexicanos. En cambio, se ve poco o nada factible que logre un pago directo del gobierno mexicano (67%) y las opiniones se dividen sobre si podría hacerlo mediante la apropiación de parte de las remesas de mexicanos (gráfica 6).



Como es de esperarse, a raíz de esta confrontación, se deteriora la percepción de los mexicanos sobre la relación bilateral entre ambos países. Ahora 59% piensa que es mala o pésima, un cambio notorio frente al 13% de hace dos años (gráfica 7). Esta situación ha hecho mella en la percepción de los mexicanos sobre Estados Unidos. Se desploma la confianza hacia esa nación, pues sólo 4% comparte ese sentimiento, 23 puntos menos que en enero de 2015. En cambio, ahora 57% expresa desconfianza, 19 puntos más que hace dos años (gráfica 8). La Unión Americana no ha sido particularmente admirada por los mexicanos en tiempos recientes y ahora menos (11%). Si bien prevalece la indiferencia (54%), se extiende la minoría que siente desprecio hacia ese país, pues pasa de 16% en 2015 a 30% en la actualidad (gráfica 9).



Con todo, los mexicanos no juzgan por igual al pueblo de Estados Unidos y al presidente Trump. Sobre los estadunidenses en general, las opiniones se dividen principalmente entre positivas (40%) y regulares (36%). En cambio, en torno al Presidente de ese país se mantiene una profunda animadversión: 88% lo califica mal o muy mal (gráfica 10).



