Apoyará el municipio a 60 personas dentro del programa Corazón de Plata Francisco Monsivais

Es por eso que la administración municipal que encabeza Blas Ávalaos Mireles, ha decidido continuar dentro de este programa tan generoso que permite a las familias del municipio reencontrase en algún lugar de Estados Unidos.



Ávalos Mireles informó que ya se tiene un registro aproximado de 60 personas, a las cuales se les apoyará con el traslado al Consulado Norteamericano ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.



Explicó que es muy difícil que a todas estas personas se les otorgue la visa, pero aseguró que las que no sean beneficiadas, serán tomadas en cuenta para que en el mes de mayo y como obsequio por el día de las madres, se incluyan en otro paquete y así se puedan reunir con sus familiares en el vecino país.



Asimismo, informó que estas personas están también siendo apadrinadas por los clubs que integran la Federación de Migrantes, como lo es el de Atlanta y Fort Worth Texas, ya que cada uno de estos clubs apadrina un promedio de 3 personas.



Finalmente, informó que existen familias que tienen más de 10 años que no se han visto, por eso la importancia del programa Corazón de Plata.



