Apoyará el municipio a Entrada Group

Consideró que es una situación que puede resolverse en poco tiempo, después de que el municipio termine el equipamiento de dos pozos que se perforaron el año pasado para complementar el uso del tanque mayor que abastecerá esta zona.



Este fin de semana, el gobernador Alejandro Tello visitó las instalaciones del parque industrial en donde se acordó que entre el municipio y el estado colaborarán para complementar las necesidades de dicho espacio y que no se pierdan las fuentes de empleo.



El presidente municipal dijo que hay posibilidades de que se complementen las obras existentes para dotar del líquido.



En tanto que se acordó con representantes de las empresas que planeará la promoción de los espacios laborales disponibles entre los líderes de colonia para que a su vez, difundan las oportunidades entre las personas que se interesen en trabajar en éstas.



Mencionó que el consorcio genera unos 6 mil espacios laborales y se trata de una de las fuentes de empleo más consolidadas en el municipio.



Planean la Fenafre

El alcalde expresó que su gabinete trabaja en trazar el plan de acciones a ejecutar para la organización de la feria que en este año tendrá un presupuesto de 10 millones de pesos.



De igual manera revisan las condiciones financieras que se recibieron con respecto al ejercicio anterior y de las cuáles no quedaron gastos claros.



El primer edil ejemplificó que se asignaron un millón 500 mil pesos en una sesión de cabildo, pero no se dejó el dinero en las cuentas y hay pasivos por dicho estimado.



pepe haro

entrada group

agua potable