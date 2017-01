Apoyarán a mujeres migrantes y víctimas de violencia Susana Rodríguez

En entrevista con Adriana Rivero, titular de esta dependencia comentó que si bien aún no están seguras de cuántas mujeres serán deportadas de Estados Unidos por parte de su dependencia enfocarán los proyectos productivos a este sector a manera de prevención.



La titular de Semujer comentó que hicieron ya un convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas para que las mujeres beneficiarias cuenten con un plan de negocios que les permita hacer crecer su proyecto.



Por su parte Marisela Cerros Andrade, encargada de la Dirección de Fomento de Programas Productivos precisó que son dos programas de financiamiento: Iniciando tu Negocio, donde ofrecen apoyos de 5 a 8 mil pesos, y Fortalecimiento Empresarial, que implica un monto de entre 5 y 50 mil pesos.



Por experiencias de años anteriores se apoyan anualmente alrededor de 500 mujeres, con una derrama aproximada de entre 6 y 7 millones de pesos.



La mayor parte de las mujeres beneficiarias pagan sus créditos; sin embargo hay algunas que se van quedando en el camino por adquirir alguna enfermedad, cuidar a algún familiar por accidente o enfermedad o porque finalmente su negocio no tiene los resultados esperados.



Sobre este tema, Adriana Rivero comentó que en el 2016 registraron una carrera vencida de aproximadamente 100 mujeres que adeudan desde 100 hasta 30 mil pesos.





