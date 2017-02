Apoyaré a todos los candidatos de acción nacional: Moreno Valle Excélsior

Al participar como invitado especial en la toma de protesta de Asael Hernández Cerón, Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en esta entidad, dijo que la fuerza de Acción Nacional está en su militancia, a la que se debe tomar en cuenta para elegir a los candidatos.



Celebro que en Acción Nacional de Hidalgo los militantes hayan elegido a sus presidentes municipales y diputados, porque el blanquiazul debe ser la alternativa del cambio que México demanda.



En este sentido, Moreno Valle señaló que apoyará a los candidatos del PAN en cualquier estado y municipio: nunca he obstaculizado ninguna decisión del partido y en cuanto al Estado de México, tan solo esperaré la determinación del Tribunal Federal Electoral para sumarme al candidato oficial



Hoy es tiempo de unidad para poder contrastar al populismo, el PAN necesita un proyecto de gran visión que abandere el cambio para México.



La primera alianza que se debe construir es con sus militantes, agradezco que nos acompañen presidentas y presidentes municipales; diputados federales y dirigentes estatales, por que son la voz de la militancia.



Moreno Valle enfatizó que un gobierno de Acción Nacional tiene que ser sinónimo de honestidad y cercanía con la gente, con esta nueva etapa en la dirigencia estatal estoy convencido que en Hidalgo vamos a ganar para el 2018.



