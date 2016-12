Apoyo absoluto a la alcaldesa Judit Guerrero: Roberto Luévano Noé Marín

Compartir: Liga Compartir: ZACATECAS.- “El priísmo arropará a la presidencia de Judit Guerrero; el partido tendrá una renovación el próximo año”, aseguró Roberto Luévano, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Después de que Guerrero obtuviera el triunfo en el proceso electoral de la capital, el presidente del PRI en el estado aseguró que la alcaldesa electa tendrá “un apoyo absoluto” para que enfrente los compromisos que necesita Zacatecas. “El partido está concentrado en apoyarla para que sea un gobierno arropado con todo el respaldo del priísmo nacional y estatal para que dé buenos resultados”, dijo. Señaló que la presidencia llagará acompañada de un gran reto; sin embargo, confían en la capacidad de Guerrero para concebir un buen gobierno que ofrezca resultados en un periodo corto, ya que la presidencia durará un año con seis meses.

Explicó que los temas prioritarios que debe atender la alcaldesa priísta son los financieros, servicios públicos y la honestidad o manejo transparente de los recursos, ya que hace falta una capital que recupere esencia: “Necesitamos una capital limpia, iluminada y con buenos servicios; esa será la parte importante que se deberá atender”. Resaltó que uno de los compromisos que Judit tiene con los zacatecanos es devolver los espacios seguros en la capital y tendrá que haber una coordinación permanente con las diferentes órdenes de gobierno.

Asimismo, Luévano aseguró que en el siguiente año habrá un proceso de renovación de las estructuras seccionales, el consejo político y el comité municipal del estado que buscará mejorar el ejercicio democrático del partido.

Señaló que no existen problemas por parte de los militantes priistas de aportar al partido, ya que cada miembro sabe cuál es su obligación como un ciudadano perteneciente a una fuerza política. Señaló que no existen problemas por parte de los militantes priistas de aportar al partido, ya que cada miembro sabe cuál es su obligación como un ciudadano perteneciente a una fuerza política.

