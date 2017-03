Apple podría sorprenderte con sus nuevos productos la próxima semana Excélsior

Se especula que en el evento se presente una nueva tableta de 10.5 pulgadas, un iPad Pro de 12.9 pulgadas actualizado y otro dispositivo más accesible con pantalla de 9.7 pulgadas.



El sitio especializado MacRumors dio a conocer que la empresa con sede en Cupertino revelaría su nueva línea de iPad entre el lunes 20 y el viernes 24 de marzo. Atribuye estas fechas a los analistas de una firma, de la cual no reveló su nombre; y quienes tampoco dieron más detalles sobre los productos que se presentarán.



Se esperaba que los nuevos gadgets vieran la luz hasta mediados de mayo o junio.



Así, se especula que en el evento se presente una nueva tableta de 10.5 pulgadas, un iPad Pro de 12.9 pulgadas actualizado y otro dispositivo más accesible con pantalla de 9.7 pulgadas.



Cabe recordar que la empresa de tecnología ha mostrado sus productos iPad en eventos realizados en marzo.



Además, se espera también la presentación de un modelo de iPhone SE más grande con capacidad de 128 GB, el cual podría incluso ser de color rojo.



En tanto, MacRumors también considera la posibilidad de que se haga el lanzamiento de nuevos diseños de correas para Apple Watch.



Hasta el momento Apple no ha enviado a la prensa su tradicional invitación, pero diversos medios de comunicación especializados recuerdan que la empresa suele convocar a pocos días del evento



