El Runrún: Aprobado, el sistema anticorrupción Francisco Gabriel Reynoso Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Pablo Torres Corpus. (Cortesía) Alejandro Tello para crear el sistema estatal anticorrupción. La Comisión Permanente que preside el perredista Santiago Domínguez tiene en su poder el recuento de las votaciones en los 58 cabildos. Está confirmado que la mayoría lo hizo a favor. Así, Zacatecas entra en una nueva era en la que, en teoría, ya no tolerará que funcionarios granujas saqueen impunemente las arcas públicas.



Muere la procuraduría

Para que entre en vigor el SEA aún falta mucho rato. A partir de que el Ejecutivo la promulgue, inicia un plazo de seis meses para hacer las leyes reglamentarias. Entre lo más importante del SEA destaca la transformación de la Procuraduría de Justicia, ahora a cargo de Francisco Murillo, en Fiscalía Especial. Con esto, dejará de actuar por consigna del Ejecutivo. No será más un instrumento represor. Ni ejecutante de venganzas políticas.



Elección compleja

La posibilidad de que el procurador Murillo Ruiseco se convierta en fiscal especial es mínima, opinan diputados de las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad y Justicia que presidente Carolina Dávila y Lorena Oropeza. Y es que el mecanismo de elección es complejo y difícil de manipular. Primero, la Legislatura hace una convocatoria abierta. Los interesados deben pasar un examen riguroso de conocimientos y de los 10 primeros lugares se forma una terna. Finalmente el Congreso, con mayoría calificada, elige al fiscal para siete años.



Fast track

Zacatecas, todavía con el consejo ciudadano que presidió Catarino Martínez, fue el primer municipio que aprobó la reforma constitucional del Sistema Estatal Anticorrupción. Lo hizo el 10 de enero, 20 días después que el Congreso. Otros ayuntamientos que lo aprobaron en fast track fueron Pinos de Marcos Rodríguez; Monte Escobedo de Carolina Blanco; Loreto del Cepillo José Luis Figueroa; Calera de Reynaldo Delgadillo; y Concha del Oro de Anastasio Maldonado.



Cuidado necesario

Históricos de la izquierda zacatecana recomiendan que Alejandro Tello no conceda más entrevistas banqueteras. Los resbalones que ha sufrido por su inexperiencia tendrían que llevarlo a asumir las políticas de los viejos dinosaurios del PRI. Esto es –dicen- a restringir sus declaraciones a la prensa. Y a preparar con cuidado lo que quiera y deba comunicar a la sociedad.



Primer paso

En el Cobaez –revelan diputados de Morena- se habría dado el primer paso para racionalizar las prestaciones y “conquistas” salariales del personal docente. Según saben, quienes están sindicalizados y ocupan puestos de confianza renunciaron a un bono mensual que recibían. Se enteraron porque Salvador del Hoyo habría renunciado como jefe de prensa del Congreso para regresar a su plaza en el Cobaez. Empero, ahora ya no está tan seguro.



Egoístas y mezquinos

Se engalla la diputada Claudia Anaya. Condena que algunos empresarios mineros que operan en Zacatecas quieran todo “peladito y en la boca”. Dice que le pidieron a Alejandro Tello ayuda para conjurar el peligro de declarar zona natural protegida el semidesierto, y les ayudó. Le solicitaron ayuda para resolver los conflictos sociales en Salaverna y Cerro Gordo, y les ayudó. Y ahora que el gobernador necesita de la ayuda de todos, ellos se portan egoístas y mezquinos.



La plaga

En la comunidad artística ven con alarma que en el Instituto Zacatecano de Cultura sigue “más de lo mismo”. Y es que –dicen- casi todo el equipo con el que operó y mangoneó Héctor Galaviz sigue en puestos claves de la administración. Pablo Torres Corpus, porque es buena persona, ingenuo o porque es blandito de carácter, no se ha sacudido a la plaga. Y si no lo hace –advierten- “tendremos un gobierno diferente con iguales resultados”.



Préstamo generoso

Empleados del Sistema de Agua Potable de Fresnillo pillaron a su titular, Laura Herrera, en una camioneta pick up del Issstezac que dirige Francisco Martínez. A bordo de la Nissan ZH 08-880, adscrita a Paraíso Caxcán, supervisó instalaciones del Siapasf y suponen que Pichus Francisco Bonilla, director de Servicios Turísticos, se la prestó para recorrer las plantas y no gastara la propia.



donrunrun@yahoo.es Pasó con éxito por las aduanas municipales la reforma constitucional propuesta por el gobernadorpara crear el sistema estatal anticorrupción. La Comisión Permanente que preside el perredistatiene en su poder el recuento de las votaciones en los 58 cabildos. Está confirmado que la mayoría lo hizo a favor. Así, Zacatecas entra en una nueva era en la que, en teoría, ya no tolerará que funcionarios granujas saqueen impunemente las arcas públicas.Para que entre en vigor el SEA aún falta mucho rato. A partir de que el Ejecutivo la promulgue, inicia un plazo de seis meses para hacer las leyes reglamentarias. Entre lo más importante del SEA destaca la transformación de la Procuraduría de Justicia, ahora a cargo de, en Fiscalía Especial. Con esto, dejará de actuar por consigna del Ejecutivo. No será más un instrumento represor. Ni ejecutante de venganzas políticas.La posibilidad de que el procurador Murillo Ruiseco se convierta en fiscal especial es mínima, opinan diputados de las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad y Justicia que presidente. Y es que el mecanismo de elección es complejo y difícil de manipular. Primero, la Legislatura hace una convocatoria abierta. Los interesados deben pasar un examen riguroso de conocimientos y de los 10 primeros lugares se forma una terna. Finalmente el Congreso, con mayoría calificada, elige al fiscal para siete años.Zacatecas, todavía con el consejo ciudadano que presidió, fue el primer municipio que aprobó la reforma constitucional del Sistema Estatal Anticorrupción. Lo hizo el 10 de enero, 20 días después que el Congreso. Otros ayuntamientos que lo aprobaron en fast track fueron Pinos deHistóricos de la izquierda zacatecana recomiendan queno conceda más entrevistas banqueteras. Los resbalones que ha sufrido por su inexperiencia tendrían que llevarlo a asumir las políticas de los viejos dinosaurios del PRI. Esto es –dicen- a restringir sus declaraciones a la prensa. Y a preparar con cuidado lo que quiera y deba comunicar a la sociedad.En el Cobaez –revelan diputados de Morena- se habría dado el primer paso para racionalizar las prestaciones y “conquistas” salariales del personal docente. Según saben, quienes están sindicalizados y ocupan puestos de confianza renunciaron a un bono mensual que recibían. Se enteraron porquehabría renunciado como jefe de prensa del Congreso para regresar a su plaza en el Cobaez. Empero, ahora ya no está tan seguro.Se engalla la diputada. Condena que algunos empresarios mineros que operan en Zacatecas quieran todo “peladito y en la boca”. Dice que le pidieron a Alejandro Tello ayuda para conjurar el peligro de declarar zona natural protegida el semidesierto, y les ayudó. Le solicitaron ayuda para resolver los conflictos sociales en Salaverna y Cerro Gordo, y les ayudó. Y ahora que el gobernador necesita de la ayuda de todos, ellos se portan egoístas y mezquinos.En la comunidad artística ven con alarma que en el Instituto Zacatecano de Cultura sigue “más de lo mismo”. Y es que –dicen- casi todo el equipo con el que operó y mangoneósigue en puestos claves de la administración., porque es buena persona, ingenuo o porque es blandito de carácter, no se ha sacudido a la plaga. Y si no lo hace –advierten- “tendremos un gobierno diferente con iguales resultados”.Empleados del Sistema de Agua Potable de Fresnillo pillaron a su titular,, en una camioneta pick up del Issstezac que dirige. A bordo de la Nissan ZH 08-880, adscrita a Paraíso Caxcán, supervisó instalaciones del Siapasf y suponen que, director de Servicios Turísticos, se la prestó para recorrer las plantas y no gastara la propia. Agregar a favoritos pinos

alejandro tello cristerna

opinión

loreto