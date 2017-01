Aprovechan zacatecanos estímulos fiscales: Miranda Castro Redacción

Compartir: Liga Compartir: Se registran hasta 4 mil movimientos diarios en las oficinas. (Cortesía) ZACATECAS.- La ciudadanía zacatecana está cumpliendo con el pago de sus contribuciones, de tal manera que la recaudación, hasta el momento es altamente favorable, alentadora y propositiva, así lo manifestó Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas.



Mediante un comunicado del Gobierno del Estado, el funcionario reconoció a los contribuyentes responsables y puntuales.



Asimismo, dijo que la respuesta ciudadana al Decreto de Estímulos Fiscales y Facilidades Administrativas, dispuesto por el gobernador Alejandro Tello, ha permitido registrar más de 4 mil movimientos diarios en las oficinas recaudadoras.



Miranda Castro reafirmó que en Zacatecas las placas y tenencia son gratis y que habrá descuentos en el Derecho de Control Vehicular (antes refrendo) del 30% en enero; 20% en febrero y 10% en marzo, a las personas físicas y propietarios o poseedores de unidades automotrices en el estado.



Por ello, hizo un llamado respetuoso a las y los ciudadanos a que se acerquen a la oficina recaudadora más cercana y aprovechen este esquema de descuentos y facilidades, que incluyen apoyos adicionales a personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, pensionados y jubilados.



Más estímulos

Refirió que los beneficios del Decreto también incluyen la reducción de la tasa del Impuesto Sobre Hospedaje, del 3 al 2.5 por ciento; el estímulo sobre recargos y multas de 100 por ciento en enero, 80 en febrero y 50 en marzo, por adeudos de ejercicios anteriores a 2017, entre otros.



Reembolso

El Secretario de Finanzas precisó que los cobros alterados y no justificados serán reembolsados a los contribuyentes; no obstante, dijo que tales situaciones obedecieron a problemas con el sistema, mismo que ya está plenamente armonizado en todas las recaudaciones del territorio estatal.



Malos tratos

​Finalmente exhortó a las y los contribuyentes zacatecanos a denunciar malos tratos o tardanza en los trámites, ya que “la atención ágil y eficiente y de calidad es una prioridad; además, pueden tener la certeza de que sus contribuciones se verán reflejadas en obras y acciones para beneficio de todos”, concluyó.



