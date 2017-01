Aprueba el Cabildo dejar el acceso controlado en la calle Yanguas Redacción

En un comunicado, el presidente del Concejo Interino, Catarino Martínez, expresó en la última sesión de Cabildo Interino, que este ha sido un tema muy discutido por los vecinos, pues se trata de facilitar el acceso a las personas mayores que viven ahí.



Sobre todo, porque en la parte trasera, hay un callejón muy angosto al que se le colocaron bolardos, convirtiéndolo en un acceso sin salida.



El alcalde pidió someter a consideración esta petición hecha por varios vecinos de la calle, misma que en días pasados fue visitada tanto por el alcalde como por Concejales, para conocer de cerca la problemática vecinal que enfrentan, además por viviendas en muy mal estado, cuyos dueños no tienen la posibilidad económica ni la salud para rehabilitarlas.



Martínez Díaz consideró que se requieren espacios de acceso para personas con discapacidad, por lo que, durante la visita, los vecinos mostraron la situación de algunos habitantes de esta calle Yanguas, que incluso ya permanecen en sillas de ruedas.



Es por ello, y por considerar situaciones de emergencia, que se planteó esta posibilidad de mantener un acceso controlado, ante todo por la existencia de un bar en esa misma acera, que atrae muchos vehículos para estacionarse por la noche.



Y por el día, por los trabajadores del Congreso del estado que buscan un cajón de estacionamiento, dejando sin posibilidades de accesibilidad a las personas mayores de edad.



El alcalde recordó que ese día de la visita también le solicitaron los vecinos un apoyo para el mejoramiento de vivienda, debido a que varias casonas son muy antiguas, y en tres de los casos, se trata de dueños que padecen enfermedades que los mantienen atados a una silla de ruedas, y que no tienen recursos económicos para rehabilitarlas.



Cabe mencionar que las casas del Centro Histórico no están consideradas dentro de los polígonos de ayuda, precisamente por pertenecer a la zona céntrica.



Catarino Martínez dijo que de haberlo sabido con anterioridad, hubiera destinado recursos mediante un programa municipal de mejoramiento de vivienda.



No obstante que ya concluye esta gestión, dijo que dejará pendiente este tema para la administración de Judit Guerrero, que comienza el lunes, y revise los casos en los que los habitantes se encuentran en deplorables condiciones.



El día de la visita a la calle Yanguas, asistió personal de la Junta de Monumentos, Sinfra, Inah, Dirección de Tránsito, y la Comisión Federal de Electricidad para conocer de la situación.



Los Concejales que estuvieron a favor de colocar bolardos y cadena en esa parte de la calle, comentaron que tomar esta decisión está justificada, y luego de someterlo a consideración, expresaron que ya le tocará revisar el tema al próximo Cabildo, que determinará si es viable tener acceso controlado en esta arteria.



catarino martínez

capital

cabildo