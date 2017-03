Aprueba el IMSS dos predios para la clínica: Haro Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El presidente municipal José Haro de la Torre afirmó que no se permitirá que se pierda la inversión estimada en 150 millones de pesos para esta clínica.



Refirió que recientemente se presentaron las propuestas a los representantes del IMSS y aprobaron estos dos predios, por lo que solo resta que se decidan por uno.



Uno de los terrenos es propiedad del gobierno local y deberán terminar los trámites legales para que se utilice, mientras que el segundo es de un particular, pero se tiene la promesa de la compra-venta a un precio accesible.



El primer edil expresó que la causa de esta obra permite que haya voluntad del propietario en ofrecerlo a un costo accesible.



Consideró que este sitio es viable porque permitiría tener una reserva territorial para el ayuntamiento, espacio del que se carece en la actualidad.



Pese a que se planteó que febrero era el plazo para que se entregara un terreno al instituto, se accedió a una prórroga para la determinación de cuál será viable.



El alcalde se reservó la localización de los lugares disponibles.



Festival cultural

Haro de la Torre dijo que esta semana se tomará una determinación acerca de las propuestas para traer el Festival Cultural Zacatecas al municipio.



Expuso que se prevé la contratación de obras de teatro, conciertos y actividades que se puedan presentar al aire libre y dentro del teatro José González Echeverría.



Una vez que se tome una decisión, aseguró, el gobierno local presentará el programa que será complementario al que se desarrolle en la capital del estado.



mespino@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- Luego de que se rechazaron varias propuestas de terrenos para la construcción de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, se presentaron dos que están en valoración de las autoridades y que finalmente, cumplieron con los requisitos expuestos.El presidente municipal José Haro de la Torre afirmó que no se permitirá que se pierda la inversión estimada en 150 millones de pesos para esta clínica.Refirió que recientemente se presentaron las propuestas a los representantes del IMSS y aprobaron estos dos predios, por lo que solo resta que se decidan por uno.Uno de los terrenos es propiedad del gobierno local y deberán terminar los trámites legales para que se utilice, mientras que el segundo es de un particular, pero se tiene la promesa de la compra-venta a un precio accesible.El primer edil expresó que la causa de esta obra permite que haya voluntad del propietario en ofrecerlo a un costo accesible.Consideró que este sitio es viable porque permitiría tener una reserva territorial para el ayuntamiento, espacio del que se carece en la actualidad.Pese a que se planteó que febrero era el plazo para que se entregara un terreno al instituto, se accedió a una prórroga para la determinación de cuál será viable.El alcalde se reservó la localización de los lugares disponibles.Haro de la Torre dijo que esta semana se tomará una determinación acerca de las propuestas para traer el Festival Cultural Zacatecas al municipio.Expuso que se prevé la contratación de obras de teatro, conciertos y actividades que se puedan presentar al aire libre y dentro del teatro José González Echeverría.Una vez que se tome una decisión, aseguró, el gobierno local presentará el programa que será complementario al que se desarrolle en la capital del estado. Agregar a favoritos pepe haro

imss

construcción de clínica

programa del festival cultural