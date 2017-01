Aprueban $400 millones para el 3X1 para Migrantes Redacción

El gobernador Alejandro Tello concluyó su gira de trabajo por Texas. (Cortesía) obras, acciones y proyectos productivos de alto impacto en los municipios.



Al encabezar la reunión de instalación del Comité de Validación de Atención a Migrantes (Covam), el mandatario zacatecano informó que para el ejercicio 2017, la administración estatal ejercerá un presupuesto de 95 millones de pesos para el programa 3x1. “Gracias a este esfuerzo conjunto podremos mejorar la calidad de vida de las y los zacatecanos mediante obras de agua potable, electrificaciones, drenajes, así como la entrega de becas para estudiantes”, destacó Tello en un comunicado. Asimismo, fue aprobado el calendario para las siguientes reuniones del Covam, que serán de la siguiente manera: marzo, Nochistlán; mayo, San José, California, y julio, Chicago, Illinois.



Con esta reunión iniciaron los trabajos del Covam para el ejercicio fiscal 2017. Este órgano colegiado incluye al Delegado Federal de la Sedesol, Jorge Luis Rincón Gómez; el Secretario del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada Hernández, y los clubes de zacatecanos en la Unión Americana.



También asistieron los alcaldes de Tlaltenango, Guadalupe, Loreto, Nochistlán, Villanueva, Pánuco, Jalpa, Cuauhtémoc, Villa Hidalgo y Miguel Auza; así como los presidentes de las federaciones de clubes de zacatecanos del norte y sur de California, Atlanta, Chicago, Forth Worth.



