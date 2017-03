Aprueban el envío de la Cuenta Pública 2016 Marcela Espino

El plazo para este trámite venció el 15 de febrero; sin embargo, se solicitó una prórroga de 30 días, pues se suscitó controversia porque la administración anterior no revisó los informes de egresos e ingresos correspondientes a julio, agosto y septiembre.



La directora de Finanzas y Tesorería, María Gabriela Valdés afirmó que la Auditoría Superior del Estado solicitó que se avalara el envío de los informes de dichos meses, mas no su aprobación.



De igual manera, pidió que se enviara la cuenta pública aprobada por el pleno del cabildo para su análisis.



Los regidores Jorge Luis Guzmán y Raúl Ulloa se pronunciaron en contra de la aprobación si no se tenía de por medio un documento oficial de la ASE que justificara su solicitud.



Señalaron que los exregidores fueron irresponsables en solapar que la exdirectora de Finanzas no presentara los informes en tiempo.



Sin embargo, se aprobó por mayoría dar continuidad a este proceso.



